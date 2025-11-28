Ankara Hava Durumu: 28 Kasım Cuma Ankara'da Hava Nasıl?
28 Kasım 2025 Cuma günü Ankara, sonbaharın son demlerinde tipik bir soğuk hava dalgasının ardından yüksek basınç alanının etkisi altına giriyor; kapalı, nemli ve serin bir gün başlarken kısaca güneşlenen öğle saatleriyle birlikte kısa bir ılıman ara yaşanacak, ancak akşamdan itibaren yeniden kapanan gökyüzüyle birlikte sıcaklık hızla düşecek ve klasik İç Anadolu “ıslak soğuk” hissi gece boyunca baskın olacak.
İşte 28 Kasım Cuma Ankara saat saat hava durumu...
28 Kasım Cuma Ankara Hava Durumu
