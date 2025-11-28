onedio
Ankara Hava Durumu: 28 Kasım Cuma Ankara'da Hava Nasıl?

Metehan Bozkurt
28.11.2025 - 08:38

28 Kasım 2025 Cuma günü Ankara, sonbaharın son demlerinde tipik bir soğuk hava dalgasının ardından yüksek basınç alanının etkisi altına giriyor; kapalı, nemli ve serin bir gün başlarken kısaca güneşlenen öğle saatleriyle birlikte kısa bir ılıman ara yaşanacak, ancak akşamdan itibaren yeniden kapanan gökyüzüyle birlikte sıcaklık hızla düşecek ve klasik İç Anadolu “ıslak soğuk” hissi gece boyunca baskın olacak.

İşte 28 Kasım Cuma Ankara saat saat hava durumu...

28 Kasım Cuma Ankara Hava Durumu

28 Kasım 2025 Cuma günü Ankara, tipik bir sonbahar-kış geçişi soğuk cephe sonrası yüksek basınç rejiminin etkisi altında geçirecek; sabah saatlerinde 7°C civarında yüksek nem (%88-92) ve hafif kuzeydoğu rüzgârıyla sis-çise riski taşıyan kapalı bir hava hakim olurken, gün içinde güneşin kısmen yüzünü göstermesiyle sıcaklık 17°C’ye kadar yükselip nem %50’ye düşecek, böylece günün en konforlu saatleri 12:00-15:00 arası yaşanacak; ancak öğleden sonra yeniden kapanan gökyüzüyle birlikte sıcaklık hızla gerileyerek akşam 9°C, gece ise 6°C’ye inecek, yüksek nem oranları (%85-92) ve düşük rüzgâr hızları nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde hava “ıslak soğuk” hissedilecek, dolayısıyla gün genelinde mevsim normallerinin biraz altında, nemli ve serin bir karasal iklim günü karakteri taşıyacak.

Metehan Bozkurt
