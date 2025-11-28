Ankara Hava Durumu: 28 Kasım Cuma Ankara'da Hava Nasıl?

28 Kasım 2025 Cuma günü Ankara, tipik bir sonbahar-kış geçişi soğuk cephe sonrası yüksek basınç rejiminin etkisi altında geçirecek; sabah saatlerinde 7°C civarında yüksek nem (%88-92) ve hafif kuzeydoğu rüzgârıyla sis-çise riski taşıyan kapalı bir hava hakim olurken, gün içinde güneşin kısmen yüzünü göstermesiyle sıcaklık 17°C’ye kadar yükselip nem %50’ye düşecek, böylece günün en konforlu saatleri 12:00-15:00 arası yaşanacak; ancak öğleden sonra yeniden kapanan gökyüzüyle birlikte sıcaklık hızla gerileyerek akşam 9°C, gece ise 6°C’ye inecek, yüksek nem oranları (%85-92) ve düşük rüzgâr hızları nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde hava “ıslak soğuk” hissedilecek, dolayısıyla gün genelinde mevsim normallerinin biraz altında, nemli ve serin bir karasal iklim günü karakteri taşıyacak.