Android Telefonunuzda Yapmayı Derhal Bırakmanız Gereken 12 Alışkanlık

Varsayılan olarak, Android telefonunuz sizi aşırı bildirim bombardımanına tutacaktır. Bunlar mesajlardan sosyal medya uyarılarına kadar değişebilir ve bazıları diğerlerinden daha acil olabilir. Bildirimler sizi güncel tutabilse de, en iyilerimizin bile dikkatini dağıtma eğilimindedir. Sonuç olarak, Android telefonunuzun bildirim ayarlarını nasıl özelleştireceğinizi bilmek odaklanmayı sürdürmenin en iyi yoludur. Android telefonunuzdaki bildirim bombardımanını önlemek için Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini kullanabilir ve Ayarlar > Bildirimler bölümünden bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, belirli bir uygulamanın bildirimlerini kapatmak için Ayarlar > Bildirimler > Uygulama Bildirimleri'ni kullanabilirsiniz.