Android Telefonunuzda Yapmayı Derhal Bırakmanız Gereken 12 Alışkanlık
Android Telefonunuzda Yapmayı Derhal Bırakmanız Gereken 12 Alışkanlık
Kaynak: https://www.slashgear.com/1295832/thi...
Günümüzde, Android telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak, cihazınızın en iyi performansını elde etmek için bazı alışkanlıklara dikkat etmeniz önemlidir. Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemenin riskleri, veri yedeklemenin önemi ve yazılım güncellemelerini aksatmanın sonuçları gibi konuları ele aldığımız bu içerik sizin için faydalı olacaktır. Ayrıca, temel güvenlik önlemlerini göz ardı etmenin tehlikelerine ve güç tasarrufu modlarının önemine vurgu yapmayı da ihmal etmedik. Android cihaz kullanım alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve geliştirmek için hiçbir zaman geç değil!
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Yazılım güncellemelerini göz ardı etmek:
Arka planda aşırı işlem yüklemesi yapmak:
Ana ekranı widget'larla doldurmak:
Cihaz depolama alanının tükenmesi:
Bilinmeyen kaynaklardan cihazınıza uygulama indirmek:
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Uygulamalarda önbellek birikimine izin vermek:
Android'in pil optimizasyon ayarlarını yok saymak:
Cihazınıza çok fazla bildirim gelmesi:
Android telefonunuzu yeniden başlatmayı ihmal etmek:
Güvenlik önlemleri olmadan çalışmak:
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Yedeklemelerden kaçınmak:
Telefonun pilini %0'a gelene kadar harcamak:
Bazen beklemesi ya da ayarlaması sıkıcı gelebilir bu doğru ama şimdi önemini hep birlikte öğrenmiş olduk. Peki sizin de farkında olmadan edindiğiniz alışkanlıklar olmuş muydu? Yorumlarda buluşalım...
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