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Android Telefonunuzda Yapmayı Derhal Bırakmanız Gereken 12 Alışkanlık

Android Telefonunuzda Yapmayı Derhal Bırakmanız Gereken 12 Alışkanlık

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:01

Günümüzde, Android telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak, cihazınızın en iyi performansını elde etmek için bazı alışkanlıklara dikkat etmeniz önemlidir. Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemenin riskleri, veri yedeklemenin önemi ve yazılım güncellemelerini aksatmanın sonuçları gibi konuları ele aldığımız bu içerik sizin için faydalı olacaktır. Ayrıca, temel güvenlik önlemlerini göz ardı etmenin tehlikelerine ve güç tasarrufu modlarının önemine vurgu yapmayı da ihmal etmedik. Android cihaz kullanım alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve geliştirmek için hiçbir zaman geç değil!

Kaynak: https://www.slashgear.com/1295832/thi...
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Yazılım güncellemelerini göz ardı etmek:

Yazılım güncellemelerini göz ardı etmek:

Android cihazlar zaman zaman yazılım güncellemeleri alır. Bu güncellemeler, özellik eklemek, performansı artırmak ve güvenlik sorunlarını gidermek amacını taşır; ancak birçok kullanıcı bu güncellemeleri atlar. Güncelleme yapmanın önemi, telefonunuzun şu anki performansının ötesinde sorunları düzeltmeye yardımcı olmasıdır. Ayarlar'dan güncellemeleri kontrol etmek ve varsa ekrandaki adımları takip ederek güncelleme yapmak önemlidir.

Arka planda aşırı işlem yüklemesi yapmak:

Arka planda aşırı işlem yüklemesi yapmak:

Android cihazlar, birden fazla uygulamayı aynı anda yönetebilir; ancak, aşırı arka plan işlemleri pil ömrünü ve bellek tüketimini etkileyerek sistem performansını düşürebilir. Hangi uygulamaların sürekli arka planda çalıştığını ve bunları nasıl kapatacağınızı bilerek, pil ömrünü artırabilir ve sistem kaynaklarını verimli kullanabilirsiniz. Ayarlar'dan pil kullanımını kontrol ederek hangi uygulamaların kaynak tükettiğini görebilir ve gereksiz olanları kapatma veya kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede, telefonunuzun performansını optimize edebilirsiniz.

Ana ekranı widget'larla doldurmak:

Ana ekranı widget'larla doldurmak:

Widget'lar, Android telefonunuzun ana ekranında hızlı erişim sağlayan küçük etkileşimli bileşenlerdir. Ancak, çok fazla widget eklemek, dağınık bir ana ekran yaratır ve hızlı erişimi azaltabilir. Ek olarak, widget'lar arka planda çalışarak sistem kaynaklarını tüketir, bu nedenle gereksiz olanları kaldırmak performansı artırabilir. Widget'ları kaldırmak için, istediğiniz widget'a dokunun ve basılı tutun, ardından açılan menüden 'Kaldır' seçeneğini seçin veya widget'ı bir Kaldırma Kutusuna sürükleyin. Ancak kaldırmak, widget'ı telefonunuzdan silmez; uygulamayı kullanmaya devam edebilir ve widget'ı daha sonra değiştirebilirsiniz.

Cihaz depolama alanının tükenmesi:

Cihaz depolama alanının tükenmesi:

Android depolama kapasitesinin dolduğunu belirten uyarı, zamanla performans düşüşüne yol açabilir. Android kullanıcıları, depolama alanlarını düzenli olarak kontrol ederek gereksiz dosyaları silmeli ve depolama kullanımını yönetmelidir. Bu kontrolü Ayarlar uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Depolama alanınızın %10'unun altına düştüğünde performans sorunları yaşanabilir, bu durumda gereksiz medya ve uygulamaları silmek önemlidir. Bulut hizmetleri veya MicroSD kartlar gibi harici depolama seçenekleri de değerlendirilebilir, ancak tüm Android telefonlar MicroSD desteğine sahip değildir.

Bilinmeyen kaynaklardan cihazınıza uygulama indirmek:

Bilinmeyen kaynaklardan cihazınıza uygulama indirmek:

Google Play Store, güvenilir bir Android uygulama platformudur ve uygulamaları güvenli ve kötü amaçlı kod içermeyen şekilde inceleyerek kullanıcılara sunar. Bilinmeyen kaynaklardan indirilen uygulamalar potansiyel güvenlik tehditleri oluşturabilir, bu nedenle Android kullanıcıları, garip aktiviteleri kontrol etmeli ve izinleri araştırmalıdır. Şüpheli uygulamalar, casus yazılım veya kimlik avı gibi zararlı yazılımlar içerebilir, bu durumda cihazdan kaldırılmalıdır.

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Uygulamalarda önbellek birikimine izin vermek:

Uygulamalarda önbellek birikimine izin vermek:

Önbellek, uygulamaların hızlı yüklenmesini sağlamak için geçici verileri depolar. Ancak bu dosyalar zamanla bozulabilir, uygulamaların hatalı davranmasına neden olabilir. Android telefonunuzda önbelleği temizlemek için Ayarlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamaların otomatik olarak önbelleği temizleme yeteneği olmayabilir, bu nedenle sorunlu uygulamalar için manuel temizleme önemli olabilir.

Android'in pil optimizasyon ayarlarını yok saymak:

Android'in pil optimizasyon ayarlarını yok saymak:

Güç Tasarrufu Modu, Android telefonlarda pil ömrünü uzatmak için kullanılır, ancak performansı azaltır ve ekran parlaklığını düşürür. Pil tasarrufu etkinleştirildiğinde temel işlevlere erişim korunur, ancak bu mod kalıcı değildir ve kolayca açılıp kapatılabilir. Etkinleştirmek için Ayarlar > Pil yolunu takip edebilir veya açılır menüyü kullanabilirsiniz.

Cihazınıza çok fazla bildirim gelmesi:

Cihazınıza çok fazla bildirim gelmesi:

Varsayılan olarak, Android telefonunuz sizi aşırı bildirim bombardımanına tutacaktır. Bunlar mesajlardan sosyal medya uyarılarına kadar değişebilir ve bazıları diğerlerinden daha acil olabilir. Bildirimler sizi güncel tutabilse de, en iyilerimizin bile dikkatini dağıtma eğilimindedir. Sonuç olarak, Android telefonunuzun bildirim ayarlarını nasıl özelleştireceğinizi bilmek odaklanmayı sürdürmenin en iyi yoludur. Android telefonunuzdaki bildirim bombardımanını önlemek için Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini kullanabilir ve Ayarlar > Bildirimler bölümünden bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, belirli bir uygulamanın bildirimlerini kapatmak için Ayarlar > Bildirimler > Uygulama Bildirimleri'ni kullanabilirsiniz.

Android telefonunuzu yeniden başlatmayı ihmal etmek:

Android telefonunuzu yeniden başlatmayı ihmal etmek:

Android telefonunuzu düzenli olarak yeniden başlatmak, yazılım sorunlarını düzeltmeye, performansı artırmaya ve işletim sistemi sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir. Telefonunuzu güç düğmesini basılı tutarak manuel olarak yeniden başlatabilir veya bazı Android telefonlarda Otomatik Yeniden Başlatma özelliğini kullanarak belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak yeniden başlatmayı planlayabilirsiniz.

Güvenlik önlemleri olmadan çalışmak:

Güvenlik önlemleri olmadan çalışmak:

Android'un güvenli bir platform olmasına rağmen, ek güvenlik önlemleri almak önemlidir. Açık kaynaklı yapısı ve geniş uygulama ekosistemi, kullanıcıları kötü niyetli tehditlere karşı duyarlı kılar. Telefonunuzun güvenliğini artırmak için antivirüs yazılımı kullanmak, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek ve güvenli internet bağlantıları kullanmak gibi önlemleri almanız önemlidir. Android sürümünü düzenli olarak kontrol edip güncellemeleri takip etmek de önemli bir güvenlik adımıdır.

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Yedeklemelerden kaçınmak:

Yedeklemelerden kaçınmak:

Android telefonlar kişisel bilgiler ve değerli anılar içerir. Ne yazık ki, Android kullanıcıları zaman alabileceği ya da varsayılan güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu düşündükleri için bu işlemden kaçınmaktadır. Bilinmesi gerekir ki, Android telefonların içerdiği kişisel bilgiler ve anılar için yedekleme, öngörülemeyen veri kayıplarına karşı önemlidir. Kullanıcılar, Google Drive ile fotoğraf, video ve belgelerini kolayca yedekleyebilir. Google One ise arama kayıtları, metinler ve uygulama verileri gibi cihaz verilerini depolamak için bir seçenek sunar.

Telefonun pilini %0'a gelene kadar harcamak:

Telefonun pilini %0'a gelene kadar harcamak:

Android telefonlardaki lityum iyon piller, sık sık sıfıra kadar boşaltılması durumunda ömrünü kısaltabilir. Pil şarjını düşük seviyede tutmak ve tamamen doldurmadan çıkarmak, doğru pil seviyesi göstergeleri ve uzun ömür için önerilir. Yüksek voltajlı şarj cihazlarından kaçınmak için duvar şarjının yanı sıra araç şarj cihazları ve taşınabilir şarj cihazları gibi alternatifleri kullanmak da önemlidir.

Bazen beklemesi ya da ayarlaması sıkıcı gelebilir bu doğru ama şimdi önemini hep birlikte öğrenmiş olduk. Peki sizin de farkında olmadan edindiğiniz alışkanlıklar olmuş muydu? Yorumlarda buluşalım...

Bazen beklemesi ya da ayarlaması sıkıcı gelebilir bu doğru ama şimdi önemini hep birlikte öğrenmiş olduk. Peki sizin de farkında olmadan edindiğiniz alışkanlıklar olmuş muydu? Yorumlarda buluşalım...

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