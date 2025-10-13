Ametist Küresi: Tüm Burçlar İçin Ruh ve Mekan Dengesi

Ametist küresi, manyetik bir enerji alanı oluşturur. Negatif iyonları nötralize eder, stres ve gerginliği çözer. Sessiz bir şekilde çalışır; elektriğe değil, niyete duyarlıdır. Zihinsel yorgunluğu azaltır, içsel karmaşayı durdurur ve uyku kalitesini artırır. Ofiste dikkat dağınıklığını önler, yaratıcılığı destekler. Evde, huzur alanı ve aile içi iletişimde yumuşama sağlar. Meditasyon, dua ve tefekkür çalışmalarında konsantrasyonu derinleştirir.

Evde Kullanım

Oturma odasında: Negatif enerjiyi emer ve ortama huzur yayar.

Çalışma masasında: Karar verme ve odaklanma süreçlerini güçlendirir.

Girişte: Evin enerjisini arındırır, dışarıdan gelen ağır titreşimleri sınırlar.

Küre formu, enerjinin dağılmadan döngüsel biçimde akmasını sağlar. Bu nedenle taşı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan, haftada bir kez kısa süreli ay ışığında dinlendirmek yeterlidir.

Ofiste Kullanım