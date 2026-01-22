onedio
Altı Yanmış Tencereleri Temizlemenin En Etkili 3 Yolu! Pırıl Pırıl Yapıyor

Gökçe Cici
22.01.2026 - 12:11

Hızlı pişirilen akşam yemeklerinden sonra tavada kalan koyu renkli yanık izleri tanıdık geliyor. Deterjanla yıkamak çoğu zaman yeterli olmuyor. Yağ tabakası yüzeye adeta yapışıyor. Görüntü bozuluyor, kullanım keyfi düşüyor. Kimyasal ürünlere yönelmeden ev içi malzemelerle çözüm üretmek mümkün.

Çamaşır sodası ve doğal sabunla derin temizlik

Geniş tencere ya da derin kap içine 2 ila 5 litre su eklenir. İçine 2-3 yemek kaşığı çamaşır sodası konur. Ardından yüzde 72’lik doğal sabundan yarım parça rendelenerek karışıma eklenir. Tava tamamen suyun içine yerleştirilir, karışım kaynama noktasına getirilir.

Kaynadıktan sonra düşük ateşte 15-60 dakika aralığında bekletilir. Kalıntı yoğunluğuna göre süre değişebilir. Yağ tabakası yüzeyden katman katman ayrılmaya başlar. Tahta spatula ya da sert olmayan fırça yardımıyla kalıntılar kaldırılır. Metal tel, çelik sünger ya da keskin yüzey kullanılmaz. İşlem sonrası sıcak suyla durulama yapılır, yüzey kurulanır.

Karbonat ve sirke ile köpüklü çözüm

Karbonat, yağlı yüzeye serpilir. Üzerine sirke dökülür. Köpürme başladıktan sonra az miktarda su eklenir ve karışım kaynama seviyesine getirilir. 5-20 dakika aralığında kaynatma işlemi sürdürülür.

Dış yüzey için karbonat ve az miktar su karıştırılarak macun kıvamı elde edilir. Karışım yüzeye sürülür, sirke ile ıslatılır. Yaklaşık 30 dakika bekleme sonrası yumuşak süngerle silinir. Karbonat asidik yağ kalıntısını çözerken sirke yüzeyi arındırır. Ağır kimyasal içermeden temizlik sağlanır, yüzey zarar görmez.

Tuz, sirke ve soda kombinasyonu

Döküm ya da çelik yüzeyler için güçlü kombinasyon gerekir. Tavanın içine 3-4 yemek kaşığı tuz eklenir. Üzerine yaklaşık 100 ml sirke dökülür. Karışım kaynama noktasına getirilir. Kaynama sonrası 1-2 yemek kaşığı çamaşır sodası eklenir ve 10-20 dakika aralığında kısık ateşte tutulur.

Soğuma süreci sonrası kalıntılar katman şeklinde yüzeyden ayrılır. Ilık suyla durulama yapılır. Tuz mekanik destek sağlar, sirke çözme etkisi yaratır, soda yağ tabakasını parçalar. Kaplama yüzeyli tavalar için dikkatli uygulanır, tuz sürtünme etkisi oluşturabilir. Döküm ve çelik yüzeylerde etkili sonuç verir.

