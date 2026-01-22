Altı Yanmış Tencereleri Temizlemenin En Etkili 3 Yolu! Pırıl Pırıl Yapıyor

Geniş tencere ya da derin kap içine 2 ila 5 litre su eklenir. İçine 2-3 yemek kaşığı çamaşır sodası konur. Ardından yüzde 72’lik doğal sabundan yarım parça rendelenerek karışıma eklenir. Tava tamamen suyun içine yerleştirilir, karışım kaynama noktasına getirilir.

Kaynadıktan sonra düşük ateşte 15-60 dakika aralığında bekletilir. Kalıntı yoğunluğuna göre süre değişebilir. Yağ tabakası yüzeyden katman katman ayrılmaya başlar. Tahta spatula ya da sert olmayan fırça yardımıyla kalıntılar kaldırılır. Metal tel, çelik sünger ya da keskin yüzey kullanılmaz. İşlem sonrası sıcak suyla durulama yapılır, yüzey kurulanır.