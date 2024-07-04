Alışkanlıkların Metamorfozu: Değişmeye Hazır mısınız?

Genellikle bir davranışta bulunmadan önce duygu ve düşüncelerimizin bizi harekete geçirmesini bekleriz. “Hiç motivasyonum yok”, “yapabileceğimi sanmıyorum”, “başlasam da yarım kalır”, “kendimi iyi hissetmiyorum” gibi söylemlerle davranışlar ertelenir. Aklımızdan geçen tüm düşünceler işlevsel değildir. Aklımızdan gün içinde birçok düşünce geçer.

Otomatik düşüncelerle işlevsel olan düşünceleri ayırt edebilmek de bu noktada önemlidir. Her düşüncemizi doğru olarak kabul etmemeli ve gelip geçmelerine izin vermeliyiz. Düşüncemin gerçekleşme ihtimali ne kadar? Gerçekleşmesini düşündüren ne? Gibi sorularla otomatik ve işlevsel olanları birbirinden ayırabiliriz.

Gün içinde birçok farklı duygu yaşarız. Burada duyguları baskılamak yerine, hissettiğimiz duyguyu kabul edip bu duygu içinde kalmaya çalışmalıyız. Çünkü bizi bir çözüme götürecektir. Duygularımızı kontrol edemeyiz. Ancak davranışlarımızı edebiliriz. Davranışsal değişikliklerle birlikte içinde bulunduğumuz duygu durumdan da çıkabiliriz.