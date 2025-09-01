onedio
Alarmlar Çalıyor: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Erkan Tuna Budak
01.09.2025 - 18:16

Eylül ayı gelir gelmez Shazam radarımıza göz atalım dedik! Bu ay Shazam radarımıza hangi şarkılar yakalandı? Gözümüz radarda!

Alex Warren - Ordinary

Drake & Central Cee - Which One

SKAI ISYOURGOD - Stacks from All Sides

BLACKPINK - JUMP

Pierce The Veil - So Far So Fake

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Ed Sheeran - Sapphire

sombr - back to friends

Vanco & Aya - Ma Tnsani

Justin Bieber - DAISIES

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
