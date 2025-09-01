Alarmlar Çalıyor: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Eylül ayı gelir gelmez Shazam radarımıza göz atalım dedik! Bu ay Shazam radarımıza hangi şarkılar yakalandı? Gözümüz radarda!
Alex Warren - Ordinary
Drake & Central Cee - Which One
SKAI ISYOURGOD - Stacks from All Sides
BLACKPINK - JUMP
Pierce The Veil - So Far So Fake
Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
Ed Sheeran - Sapphire
sombr - back to friends
Vanco & Aya - Ma Tnsani
Justin Bieber - DAISIES
