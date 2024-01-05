Alacak Davalarında Enflasyona Kaybetmek mi, Kaybetmemek mi?

Yakın tarihli bir Yargıtay , Anayasa Mahkemesi kararlarından farklı olarak, '... ekonomik şartlar sebebiyle ortaya çıkan yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanma, serbest piyasadaki faiz oranlarının yüksek oluşu, paranın satın alma gücünde meydana gelen azalma gibi olumsuzluklar, bir karine olarak kabul edilip davacıyı, kendi somut durumuna özgü vakalarla oluştuğu iddia olunan zararı ispat yükümlülüğünden kurtarmayacağı gibi davacıya bu yönde herhangi bir ispat kolaylığı da sağlamaz.' ifadeleri görüldü.