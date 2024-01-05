Alacak Davalarında Enflasyona Kaybetmek mi, Kaybetmemek mi?
Alacak Davalarında Enflasyona Kaybetmek mi, Kaybetmemek mi?
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararların arasındaki uyuşmazlıklar borç ve faiz konularına da yansıyor. Bu uyuşmazlıklarında biri de 'munzam zararda ispat' yani enflasyonun yüksek olduğu süreçlerde borç/alacak gibi maddi konuların başrolde olduğu davalarda yargı sürecinden kaynaklı gecikmelerde alacağın değerinin erimesi!
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Enflasyondaki yükseliş alım gücünü eritirken, her türlü alacağın da değerini eritiyor. Alacak davalarında büyük değer kayıplarına uğrayan TL'nin değerini yitirmesi alacaklı tarafı daha da mağdur edebiliyor.
Alacak davalarında haklar neler? Yüksek mahkemelerin kararları ne şekilde oluşuyor?
Anayasa Mahkemesi, yıllardır hükmedilen kararlarında bunu uygularken, Yargıtay'da durum değişiyor mu?
Enflasyondaki yükselişle bu kararlar önem kazanırken, Anayasa Mahkemesi'nin kriterlerini Yargıtay bazı kararlarda uygularken bazı kararlarda da farklı uyguluyor.
Zararının karşılanması konusunda yargıya başvuran kişiler, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay'da farklı kararlar görebiliyor.
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