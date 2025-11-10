onedio
Aksel Gürel Kimdir, Kaç Yaşında? Stand-up Komedyeni Aksel Gürel Neden Gündemde?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
10.11.2025 - 17:31

Genç stand-up komedyeni Aksel Gürel, sahne performansları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kısa sürede dikkat çekti. Son günlerde ise magazin gündemine yansıyan ilişki iddialarıyla adından söz ettiriyor. Peki Aksel Gürel kimdir, neden gündemde? Stand-up komedyeni Aksel Gürel ile ilgili tüm detaylar içeriğin devamında...

Aksel Gürel Kimdir?

Aksel Gürel, Türkiye’nin genç kuşak stand‑up komedyenleri arasında öne çıkan bir isim. Sahne performansları ve sosyal medya içerikleriyle dikkat çekmiş, mizah tarzıyla kısa sürede izleyiciyle güçlü bir bağ kurmuştur.

Aksel Gürel Kaç Yaşında?

Aksel Gürel’in doğum tarihi kesin olarak kamuya açıklanmamış olmakla birlikte, bazı kaynaklar Gürel'in 1993 İstanbul doğumlu olduğunu belirtiyor. Ancak bu bilgi resmi bir doğrulama içermiyor.

Aksel Gürel Nereli?

Aksel Gürel’in doğum yeri ve memleketi de açık bir şekilde henüz doğrulanmamış. Bazı forum ve kaynaklarda İstanbul adı geçmekle birlikte güvenilir bir biyografik kaynak bunu kesin olarak belirtmiyor.

Aksel Gürel’in Kariyer Başlangıcı

Aksel Gürel, bağımsız stand‑up sahnelerinde adım atarak ve dijital platformlarda görünür olarak kariyerine başladı. Özellikle TuzBiber Stand‑Up gibi sahne oluşumlarında yer almış olması, onun sahne deneyimini ve mizah karakterini erken dönemden şekillendirdiğini gösteriyor. Ayrıca Instagram ve YouTube gibi mecralarda aktif olması, dijital çağda mizah üreticisi olarak öne çıkmasını sağladı.

Aksel Gürel Neden Gündemde? Aksel Gürel Olayı Ne?

Aksel Gürel, son birkaç saattir magazin gündeminde yer alıyor. Bunun nedeni, eski komedyen Özgür Turhan tarafından sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, eski eşi Deniz Bağdaş’ın evlilik süresince Aksel Gürel ile ilişkisi olduğu iddiasının öne sürülmesidir. Bu paylaşımın ardından sosyal medyada ve haber sitelerinde tartışmalar hızla yayıldı. Henüz Aksel Gürel veya diğer taraflardan resmi bir doğrulama gelmediği için, durum şu an için söylenti ve spekülasyon düzeyinde değerlendiriliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum.
