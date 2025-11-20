onedio
Akrep Yeniayı: Yeniden Doğum ve Niyet (20 Kasım)

20.11.2025 - 14:05

20 Kasım saat 09:47’de Akrep burcunun 28 derecesinde mistik bir yeniay bizi bekliyor. Yeniaya eşlik eden Merkür retrosu ve Lilith, korkularımızı ve hayatımızdaki engelleri daha görünür kılarken, sakladıklarımızın bizi yakaladıklarımız, sustuklarımızın ise zarar gördüklerimiz olabileceğini yeniden hatırlatıyor. Gidenlerin zahmetsizce gitmesini, gelenlerin ise hayrını getirmesini istiyorsanız, tutunduklarınıza veda etmelisiniz.

Herkes, hayatta kendini koruma altına almak ister; en azından koruduğunu zanneder ve çeşitli önlemler alır.

Bu durum abartıldığında takıntıya, saplantıya ve güç savaşına döner. Halbuki kendini korumak için başka bir seçeneğe, var olabilmek için herhangi bir şeye tırnak geçirmeye ihtiyacımız yoktur. Ancak insan, iyi bir konuma, doğru bir insana, yeni bir düzene o kadar takılı kalır ki zamanla kendini tüketecek boyuta getirir, çünkü sahip olması gerektiğini düşünür. Gerektiğinde savunma ve saldırı mantığında ilerlemelidir. Hal böyle olunca da korkular öne çıkar ve bu enerjiyle yapılan seçimler de hayal kırıklığına sebep olur.

Akrep Yeniayı, bu mantığın hiçbir işe yaramayacağını, aksine 'korkunun ecele faydası yoktur' bilincini benimsemeniz gerektiğini vurguluyor.

Kontrol ettikleriniz ellerinizden birer birer kayarken, sert bir dille uyarıldığınızı anlamanız gerekiyor.

Siz bırakmazsanız hayat keskin uyarılarla bizi kendimize getirir. Değişimin sorumluluğunu almazsanız, en çok tutmak istediklerinizi yitirir ve ruhunuza atılan neşterin acısıyla yaşamak zorunda kalırsınız. Size zarar verdiğini göre göre sürekli farklı versiyonlarını deniyor ve geçmişten bir türlü kurtulamıyorsanız, bilin ki bu da değişim korkusunun bir uzantısıdır.

28 derece, kaderin, bitmesi gerekenin ve kabak tadı veren sorunların derecesidir. Bastırdığınız duygularınızın avaz avaz dışarı taşması, hayatımızda tıkanmış alanların gözümüze fener tutulmuş halidir. Bu nedenle gerçeği görmeye hazır olmalı ve yüzleşmenin titreten ayazından kaçmadan üzerine gitmelisiniz. Eğer ben yapamam diyorsanız, adını koyamadığınız, reddettiğiniz ya da kabul etmediğiniz ne varsa onunla sınanırsınız. Eğer akışınızda bir zorlanma hali varsa, olayları kritize etmeden gelişmiyorsa, bazı cevaplar havada kaldıysa ve hala zihninizde oturmayan gizli kalan sırlar varsa, gerçeğin üzeri örtülüdür. Herhangi bir sorunun üzerini kapatmak veya ertelemek, sonuca bağlanması gereken süreci daha sancılı bir hale getirebilir. Gerçekten kaçmayın ki, bu karmaşanın karanlığından kurtulup yön belirleyin.

Akrep etkisi, kangren olmuş bir yeri kesip atmak ve yoluna çıkan engelleri aşıp devam etmek demektir.

Çünkü her türlü fedakârlığa hazırdır. Gerektiğinde kendinden öyle büyük fedakârlıklar yapar ki hayret edersiniz. Onun için ayakta ve hayatta kalmak her şeyden çok önemlidir ve bu şansını neye mal olursa olsun kaçırmak istemez. O kadar kararlıdır ki, gökyüzünün cezalandırılma radarına bile girecek kadar gözü karadır; çünkü onun için sürdürülebilirlik ve sağlamlık önemlidir.

Tıpkı Akrep gibi olun! Ne dünyanın, ne de insanların gül bahçesi olmadığını bilin. Yenmeyi ya da yenilmeyi önemsemiyor ve yalnızca mutluluğunuza odaklıysanız payınıza düşeni alın ve hayatınızdan çıkıp giden hiçbir şey için yas tutmayın. Dersinizi alın ve gereğini zamana bırakın; çünkü o sizin için en doğru ve faydalı olanı size sunacaktır. Ayrıca ilahi adalete inanıyorsanız, kazanan tarafta olacağınızı da bilmelisiniz.

Yeniay esnasında Jüpiter, Satürn, Merkür ve Güneş kendi aralarında çok olumlu bir su etkileşimi yaratıyor.

Bu durum, zarar gördüğünüz yerde büyüme, gelişme, başarı, yükselme ve hakkınız olanı alma imkanı sunuyor.

Haritalarınızda 22-29 derece Akrep yerleşiminiz varsa en yoğun etkiyi sizler alırsınız. Aynı zamanda Oğlak, Başak, Boğa, Yengeç ve Balık burçlarında da Yükselen, Güneş, Ay, Venüs gibi gezegenleriniz varsa şanslısınız demektir. Sizden çalınanlar her neyse teker teker geri alabilir, hatta daha da güzelleriyle karşılaşabilirsiniz.

Venüs ve Lilith’in etkin olması, tutkunun, ihtirasın ve denenmemiş ilişki modellerinin tabusuz bir şekilde gerçekleşebileceğini ve daha cesur olabileceğinizi gösteriyor. Yükselende 19 derece Yay burcunun olması ise, neşenizi hiçbir şeyin kaçıramayacağını, kendi ışığınıza, çabanıza ve emeğinize güven duyacağınızı vurguluyor. Ayrıca küçük zaferler peşinde koşanlar uzun vadede kazanamayacaklardır.

