Akrep Yeniayı: Yeniden Doğum ve Niyet (20 Kasım)

Siz bırakmazsanız hayat keskin uyarılarla bizi kendimize getirir. Değişimin sorumluluğunu almazsanız, en çok tutmak istediklerinizi yitirir ve ruhunuza atılan neşterin acısıyla yaşamak zorunda kalırsınız. Size zarar verdiğini göre göre sürekli farklı versiyonlarını deniyor ve geçmişten bir türlü kurtulamıyorsanız, bilin ki bu da değişim korkusunun bir uzantısıdır.

28 derece, kaderin, bitmesi gerekenin ve kabak tadı veren sorunların derecesidir. Bastırdığınız duygularınızın avaz avaz dışarı taşması, hayatımızda tıkanmış alanların gözümüze fener tutulmuş halidir. Bu nedenle gerçeği görmeye hazır olmalı ve yüzleşmenin titreten ayazından kaçmadan üzerine gitmelisiniz. Eğer ben yapamam diyorsanız, adını koyamadığınız, reddettiğiniz ya da kabul etmediğiniz ne varsa onunla sınanırsınız. Eğer akışınızda bir zorlanma hali varsa, olayları kritize etmeden gelişmiyorsa, bazı cevaplar havada kaldıysa ve hala zihninizde oturmayan gizli kalan sırlar varsa, gerçeğin üzeri örtülüdür. Herhangi bir sorunun üzerini kapatmak veya ertelemek, sonuca bağlanması gereken süreci daha sancılı bir hale getirebilir. Gerçekten kaçmayın ki, bu karmaşanın karanlığından kurtulup yön belirleyin.