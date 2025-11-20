Akrep Yeniayı: Yeniden Doğum ve Niyet (20 Kasım)
20 Kasım saat 09:47’de Akrep burcunun 28 derecesinde mistik bir yeniay bizi bekliyor. Yeniaya eşlik eden Merkür retrosu ve Lilith, korkularımızı ve hayatımızdaki engelleri daha görünür kılarken, sakladıklarımızın bizi yakaladıklarımız, sustuklarımızın ise zarar gördüklerimiz olabileceğini yeniden hatırlatıyor. Gidenlerin zahmetsizce gitmesini, gelenlerin ise hayrını getirmesini istiyorsanız, tutunduklarınıza veda etmelisiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkes, hayatta kendini koruma altına almak ister; en azından koruduğunu zanneder ve çeşitli önlemler alır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kontrol ettikleriniz ellerinizden birer birer kayarken, sert bir dille uyarıldığınızı anlamanız gerekiyor.
Akrep etkisi, kangren olmuş bir yeri kesip atmak ve yoluna çıkan engelleri aşıp devam etmek demektir.
Yeniay esnasında Jüpiter, Satürn, Merkür ve Güneş kendi aralarında çok olumlu bir su etkileşimi yaratıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video