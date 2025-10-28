AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Yağışlar Bitiyor! Pastırma Sıcakları Ne Zaman Geliyor?
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar yarın kenti terk ediyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in de altını çizdiği gibi önümüzdeki günlerde kurak bir hava hakim olacak. AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini açıklayarak pastırma sıcakları için tarih verdi.
2025 pastırma sıcakları ne zaman? İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin yağışsız periyoda gireceğine dair açıklamada bulunmuştu.
AKOM, pastırma sıcakları ile ilgili açıklama yayınladı.
Pastırma Sıcakları (Yazı) Nedir, Ne Kadar Sürer?
