AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Yağışlar Bitiyor! Pastırma Sıcakları Ne Zaman Geliyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 11:49

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar yarın kenti terk ediyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in de altını çizdiği gibi önümüzdeki günlerde kurak bir hava hakim olacak. AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini açıklayarak pastırma sıcakları için tarih verdi.

2025 pastırma sıcakları ne zaman? İşte tüm detaylar...

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin yağışsız periyoda gireceğine dair açıklamada bulunmuştu.

Meteoroloji'ye göre sıcaklıkların artacağı önümüzdeki günlerde kurak günlerin yaşanacağının altını çizen Orhan Şen, barajlardaki doluluk oranlarına dikkat çekmişti. AKOM, merakla beklenen pastırma sıcakları ile ilgili açıklama yaptı.

Detaylar:

AKOM, pastırma sıcakları ile ilgili açıklama yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışların kenti terk edeceğini açıkladı. 

Pastırma Sıcakları (Ayazı) Ne Zaman 2025?

AKOM'dan yapılan açıklamada, “İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Yazı) yükseleceği öngörülüyor.” ifadelerine yer verildi.

Pastırma Sıcakları (Yazı) Nedir, Ne Kadar Sürer?

Pastırma sıcakları, sonbahar mevsiminin ortalarında ve çoğunlukla ekim veya kasım aylarında meydana gelen, sıcaklıkların beklenmedik şekilde mevsim normallerinin üstünde seyretmesini sağlayan sıcak hava dalgasına verilen addır.

Yüksek basınç sistemleri nedeniyle oluşan pastırma sıcakları atmosferde nem oranını düşürür ve güneşli günlerin sayısını artırır. Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde sıkça gözlemlenen bu meteorolojik olayla kuzey yarım kürede yüksek basınç etkisiyle hava sıcaklıkları normalin üzerine çıkar. Böylece kışın soğuklarına geçiş yapılmadan önce kısa bir süreliğine sıcaklıkların artmasına neden olur.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
