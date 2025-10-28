Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Yağışlarla İlgili Kötü Haber: "Bu İyi Değil!"
Meteoroloji dün 11 il için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji ve AKOM'un kuvvetli yağış, fırtına ve doluya karşı uyardığı İstanbul'da dün akşam sağanak yağış etkisini göstermişti. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Türkiye'nin yağışsız periyoda girdiğini açıklayarak 'Bu iyi haber değil!' uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Göre Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl?
Etkili olan yağışların duracağını ve 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda girileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, uyarıda bulundu.
