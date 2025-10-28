onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Yağışlarla İlgili Kötü Haber: "Bu İyi Değil!"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Yağışlarla İlgili Kötü Haber: "Bu İyi Değil!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 09:57

Meteoroloji dün 11 il için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji ve AKOM'un kuvvetli yağış, fırtına ve doluya karşı uyardığı İstanbul'da dün akşam sağanak yağış etkisini göstermişti. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Türkiye'nin yağışsız periyoda girdiğini açıklayarak 'Bu iyi haber değil!' uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Göre Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Göre Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl?

Dün etkili olan yağışların ardından bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Etkili olan yağışların duracağını ve 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda girileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, uyarıda bulundu.

Etkili olan yağışların duracağını ve 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda girileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, uyarıda bulundu.

Orhan Şen, 'Yarından itibaren Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor görünüyor. Bu iyi haber değil. Son yağışlar Ömerli barajını bakalım nekadar doldurdu. Dün %16.64 idi. Dün toplam doluluk 23.08 idi dün gece istanbul önemli yağış aldı. Bugün bu oran kaça çıkacak. Tabii yağışın baraja katkısı için 2-3 gün beklemek gerek.' diyerek barajlardaki doluluk oranına dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın