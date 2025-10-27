İnsanın Tüylerini Diken Diken Eden Gösterileriyle Tayland’ın Geleneksel Vejetaryen Festivali

Tayland’da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan ve yerel dilde “Thetsakan Kin Che” olarak bilinen Vejetaryen Festivali, bu sene 21 ve 29 Ekim arasında yapılıyor. Kökeni Taoizm’e dayanan bu geleneksel etkinlik, Taylandlılar tarafından Çin Ay Takvimi’ne göre belirlenen tarihlerde kutlanıyor. Bu yıl 21 Ekim ile 29 Ekim tarihleri arasında, özellikle Tayland'ın güneyindeki Çin-Tayland (Peranakan) toplulukları, bu dokuz günlük manevi arınma yolculuğuna ev sahipliği yapacak.

