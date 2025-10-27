onedio
İnsanın Tüylerini Diken Diken Eden Gösterileriyle Tayland’ın Geleneksel Vejetaryen Festivali

27.10.2025 - 22:04

Tayland’da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan ve yerel dilde “Thetsakan Kin Che” olarak bilinen Vejetaryen Festivali, bu sene 21 ve 29 Ekim arasında yapılıyor. Kökeni Taoizm’e dayanan bu geleneksel etkinlik, Taylandlılar tarafından Çin Ay Takvimi’ne göre belirlenen tarihlerde kutlanıyor. Bu yıl 21 Ekim ile 29 Ekim tarihleri arasında, özellikle Tayland'ın güneyindeki Çin-Tayland (Peranakan) toplulukları, bu dokuz günlük manevi arınma yolculuğuna ev sahipliği yapacak. 

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3713698...
Festival, adı "Vejetaryen Festivali" olsa da, uygulanan beslenme şekli aslında "vegan" tanımına daha yakındır.

Dokuz gün boyunca et ürünlerinin yanı sıra yumurta ve süt gibi tüm hayvansal gıdalardan kesinlikle uzak durulur. İlginç bir şekilde, keskin tat ve kokularından dolayı sarımsak ve soğan gibi bazı sebzeler de bu diyete dahil edilmez. Bu süre zarfında, özellikle Çin tapınaklarının çevreleri, üzerinde kırmızı renkte “Jay” (vejetaryen) yazan sarı bayraklarla işaretlenmiş, festivalin ruhuna uygun yiyecekler sunan yemek stantlarıyla dolar taşar.

Festivalin odak noktası sadece yiyecekler değil, aynı zamanda ruhsal arınma amacıyla gerçekleştirilen dikkat çekici ritüellerdir.

Tayland sokakları, tapınaklarda yapılan müzik dinletileri ve törenlerin yanı sıra, izlemesi zor 'performans' gösterilerine de sahne olur. Bu gösterilerde, dokuz İmparator Tanrı tarafından korunacaklarına inanan Taocu topluluk üyeleri, yanaklarından iğne, bıçak ve hatta kılıç gibi kesici ve delici nesneler geçirirler.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival katılanlar Jui Tui Mabedi alayına katılanların sergilediği bu zorlu eylemler izleyerek derinden etkilenecek.

Tao inancına mensup olanlar için bu eylem, bedeni ve ruhu derinlemesine arındırmanın bir yolu olarak kabul ediliyor. Festival, hem zorlu ritüelleri hem de katı diyetiyle Tayland kültüründe önemli bir manevi deneyimi temsil ediyor.

