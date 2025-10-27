İnsanın Tüylerini Diken Diken Eden Gösterileriyle Tayland’ın Geleneksel Vejetaryen Festivali
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3713698...
Tayland’da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan ve yerel dilde “Thetsakan Kin Che” olarak bilinen Vejetaryen Festivali, bu sene 21 ve 29 Ekim arasında yapılıyor. Kökeni Taoizm’e dayanan bu geleneksel etkinlik, Taylandlılar tarafından Çin Ay Takvimi’ne göre belirlenen tarihlerde kutlanıyor. Bu yıl 21 Ekim ile 29 Ekim tarihleri arasında, özellikle Tayland'ın güneyindeki Çin-Tayland (Peranakan) toplulukları, bu dokuz günlük manevi arınma yolculuğuna ev sahipliği yapacak.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Festival, adı "Vejetaryen Festivali" olsa da, uygulanan beslenme şekli aslında "vegan" tanımına daha yakındır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Festivalin odak noktası sadece yiyecekler değil, aynı zamanda ruhsal arınma amacıyla gerçekleştirilen dikkat çekici ritüellerdir.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival katılanlar Jui Tui Mabedi alayına katılanların sergilediği bu zorlu eylemler izleyerek derinden etkilenecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın