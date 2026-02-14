Airfryer'ı 5 Dakikada Pırıl Pırıl Yapan Basit Temizlik Hilesi! Ovma Yok Yağ Yok

Airfryer haznesinde yağ ve yapışkan kalıntılar zamanla birikebilir. Mutfak uzmanı Fiona Mair’e göre parçalı yapısı nedeniyle temizliği zahmetli görünen cihazlarda bekletme yöntemi en etkili çözümler arasında yer alıyor. İç hazneye bulaşık deterjanı, karbonat veya sirke eklenmiş sıcak su doldurulup yaklaşık 5 dakika bekletildiğinde yağ kalıntıları yumuşuyor ve kolayca temizlenebilir hale geliyor.

Viral temizlik içerikleriyle tanınan içerik üreticisi Kristen Menard da aynı yöntemi uyguluyor. Pişirme sonrası hazneye deterjan, karbonat ve kaynar su ekleyip kısa süre beklettikten sonra durulayıp siliyor. Uzmanlara göre sirke kullanımı da yağlı yüzeylerde etkili sonuç veriyor. İşlem sonrası nemli bezle rezistans bölgesi silinip dış yüzey çok amaçlı temizleyiciyle kolayca hijyenik hale getirilebiliyor.