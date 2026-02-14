onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Airfryer'ı 5 Dakikada Pırıl Pırıl Yapan Basit Temizlik Hilesi! Ovma Yok Yağ Yok

Airfryer'ı 5 Dakikada Pırıl Pırıl Yapan Basit Temizlik Hilesi! Ovma Yok Yağ Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.02.2026 - 14:08

Airfryer, mutfakların en pratik yardımcılarından biri haline geldi. Daha az yağla pişirme imkanı sunarken temizlik kısmı çoğu kişi için zahmetli görünebiliyor. Yağ kalıntıları ve yiyecek artıkları zamanla hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Neyse ki zahmetsiz şekilde uygulanabilecek yöntemler mevcut.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yağ ve kalıntıları çözmenin en pratik yolu: bekletme yöntemi

Yağ ve kalıntıları çözmenin en pratik yolu: bekletme yöntemi

Airfryer haznesinde yağ ve yapışkan kalıntılar zamanla birikebilir. Mutfak uzmanı Fiona Mair’e göre parçalı yapısı nedeniyle temizliği zahmetli görünen cihazlarda bekletme yöntemi en etkili çözümler arasında yer alıyor. İç hazneye bulaşık deterjanı, karbonat veya sirke eklenmiş sıcak su doldurulup yaklaşık 5 dakika bekletildiğinde yağ kalıntıları yumuşuyor ve kolayca temizlenebilir hale geliyor.

Viral temizlik içerikleriyle tanınan içerik üreticisi Kristen Menard da aynı yöntemi uyguluyor. Pişirme sonrası hazneye deterjan, karbonat ve kaynar su ekleyip kısa süre beklettikten sonra durulayıp siliyor. Uzmanlara göre sirke kullanımı da yağlı yüzeylerde etkili sonuç veriyor. İşlem sonrası nemli bezle rezistans bölgesi silinip dış yüzey çok amaçlı temizleyiciyle kolayca hijyenik hale getirilebiliyor.

Sadece sepet değil, cihaz iç yüzeyinde de yağ buharı kaynaklı birikmeler oluşabiliyor

Sadece sepet değil, cihaz iç yüzeyinde de yağ buharı kaynaklı birikmeler oluşabiliyor

Fiona Mair, hazneye sıcak su, deterjan ve karbonat ya da sirke eklenerek cihaz içine yerleştirilmesini öneriyor. Ardından yaklaşık 100 derece sıcaklıkta 5-10 dakika çalıştırmak, oluşan buhar sayesinde iç yüzeydeki kalıntıları yumuşatıyor.

Buhar etkisi sayesinde yağ ve yapışkan tabaka kolayca çözülüyor, silme işlemi zahmetsiz hale geliyor. Gıda bilimci Senaka Ranadheera’ya göre mutfak ekipmanlarının düzenli temizlenmesi, gıda kaynaklı bakterilerin çoğalmasını önlemede kritik önem taşıyor. Temizlik yapılmadığında yiyecek artıkları mikroorganizma üremesine uygun ortam oluşturabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın