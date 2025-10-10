onedio
Airfryer'da Çıtır Patates Salatası ve Bademli Kurabiye Nasıl Yapılır?

10.10.2025 - 18:34

Patates salatasını sıradanlıktan çıkarıp çıtır bir dokuyla yeniden yorumladığımız bu tarifi çoook seveceksiniz! Üstelik yanında tatlı krizlerine birebir olacak nefisss bademli kurabiyeyi de yapabilirsiniz! 😍

Çıtır Patates Salatası

Malzemeler:

  • 2 adet patates (dilimlenmiş)

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1/2 adet limonun suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1,5 çay kaşığı sumak

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)

  • 1 adet kapya biber (küp doğranmış)

  • 1/4 demet maydanoz (kıyılmış)

Yapılışı:

1. Dilimlenmiş patatesleri sıvı yağ ve tuzla birlikte karıştırıp hazneye alın. 180 derecede 20 dakika pişirin.

2. Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, sumak, pul biber, karabiber ve biber salçasını karıştırın.

3. Pişen patatesleri kırmızı soğan, kapya biber, maydanoz ve hazırladığınız sosla beraber karıştırın. 

Bademli Kurabiye 

Malzemeler:

  • 150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı çiğ badem (rondodan geçirilmiş)

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket vanilin

  • 1/2 paket kabartma tozu

Üzeri İçin:

  • 40 gram eritilmiş çikolata 

  • 12 adet  badem

Yapılışı:

1. Tereyağı, yumurta, rondodan geçirilmiş çiğ badem, toz şeker, un, vanilin ve kabartma tozunu bir kasede tüm malzemeler karışıp ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun.

2. Hamuru buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenmiş olan hamurdan küçük parçalar alıp elinizle şekil verin ve hazneye yerleştirin. 

3. 160 derecede 15 dakika pişirin. Pişip oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine eritilmiş çikolata ve badem ekleyip servis edin.  

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

