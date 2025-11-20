onedio
Ailenin Adalet Çağrısı: Kamyon Altında Kalan Semra ve Anıl Kardeşler Hayatını Kaybetmişti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2025 - 15:20

Ankara’da 75 yaşındaki Semra Çevik ve kardeşi 67 yaşındaki Anıl Gülçür 4 Ağustos’ta yaşanan olayda daha önce birçok kez suç kaydı bulunan ve araçla 3 kişinin üzerine bilinçli olarak çarpmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezası alan M.Ü’nün kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden iki yaşlı kadının ailesi, “taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma” suçlaması ile tutuklu olarak yargılanan M.Ü’nün “olası kast ile birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçlamasıyla yargılanması için sosyal medyada kampanya başlattı.

Çankaya’nın Emek Mahallesi’nde 4 Ağustos’ta yaşanan olayda emekli öğretmen ve emekli eczacı kardeşler Semra Çevik ve Anıl Gülçür korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.

M.Ü. idaresindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, özel bir inşaat şirketine ait şantiye alanının önünde, karşı yola geçmeye çalışan Semra Çevik ve kız kardeşi Anıl Gülçür’ün üzerinden geçti. Kaza sonucu Anıl Gülçür olay yerinde, ağır yaralanan Semra Çevik ise tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra vefat etti. Gözaltına alınan M.Ü ise tutuklu olarak yargılanmaya başlandı.

Kamyon sürücünün araçla 3 kişiyi yaraladığı için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Sürücü M.Ü.’nün daha önce karıştığı benzer bir olayda otomobille üzerinden geçtiği aynı aileden 3 kişiyi yaraladığı ve çıkarıldığı mahkemece hakkında 25 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. Cezası onanmadığı için serbest bırakılan zanlının 10 farklı suç dosyasının bulunduğu ve ehliyetine de el konulmadığı aktarıldı. M.Ü.’nün neden olduğu ölümlü kazayla ilgili alınan ifadesinde, 'Olay anında aynaya bakıyordum. Yayalar kör noktada olduğu için görmedim' dediği belirtildi. 

Şüphelinin kamyonu bilerek abla kardeşin üzerine sürdüğüne dair kuvvetli şüphelerinin olduğu söyleyen davanın avukatı Ömer Ulusoy ise hukuk mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Hayatını kaybeden 2 kardeşin ailesi adalet arayışında.

