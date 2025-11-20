Ailenin Adalet Çağrısı: Kamyon Altında Kalan Semra ve Anıl Kardeşler Hayatını Kaybetmişti

Sürücü M.Ü.’nün daha önce karıştığı benzer bir olayda otomobille üzerinden geçtiği aynı aileden 3 kişiyi yaraladığı ve çıkarıldığı mahkemece hakkında 25 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. Cezası onanmadığı için serbest bırakılan zanlının 10 farklı suç dosyasının bulunduğu ve ehliyetine de el konulmadığı aktarıldı. M.Ü.’nün neden olduğu ölümlü kazayla ilgili alınan ifadesinde, 'Olay anında aynaya bakıyordum. Yayalar kör noktada olduğu için görmedim' dediği belirtildi.

Şüphelinin kamyonu bilerek abla kardeşin üzerine sürdüğüne dair kuvvetli şüphelerinin olduğu söyleyen davanın avukatı Ömer Ulusoy ise hukuk mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.