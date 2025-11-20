Ailenin Adalet Çağrısı: Kamyon Altında Kalan Semra ve Anıl Kardeşler Hayatını Kaybetmişti
Ankara’da 75 yaşındaki Semra Çevik ve kardeşi 67 yaşındaki Anıl Gülçür 4 Ağustos’ta yaşanan olayda daha önce birçok kez suç kaydı bulunan ve araçla 3 kişinin üzerine bilinçli olarak çarpmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezası alan M.Ü’nün kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden iki yaşlı kadının ailesi, “taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma” suçlaması ile tutuklu olarak yargılanan M.Ü’nün “olası kast ile birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçlamasıyla yargılanması için sosyal medyada kampanya başlattı.
Çankaya’nın Emek Mahallesi’nde 4 Ağustos’ta yaşanan olayda emekli öğretmen ve emekli eczacı kardeşler Semra Çevik ve Anıl Gülçür korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.
Olay anı 👇
Kamyon sürücünün araçla 3 kişiyi yaraladığı için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden 2 kardeşin ailesi adalet arayışında.
