Aile Bakanı Göktaş Oyun Hamuruyla Oynayarak Yeni Sosyal Medya Düzenlemesine Destek İstedi

'Bu videoyu daha dikkatli izlemeniz için ya oyun hamuruyla, ya slime'la ya da legolarla oynamam gerekiyor. Çünkü şu anda sosyal medyada videolarınızı izletmek için konuşmak yetmiyor. Ya ekranda farklı görüntüler göstermelisiniz ya da dikkatinizi çekecek farklı bir hareket yapmalıyım.

Sosyal medyada sürekli, sürekli, sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Yani hala buradaysan seni tebrik etmem lazım.

Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az %30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okuldaki başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı.

Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de, öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz.'