Aile Bakanı Göktaş Oyun Hamuruyla Oynayarak Yeni Sosyal Medya Düzenlemesine Destek İstedi

Aile Bakanı Göktaş Oyun Hamuruyla Oynayarak Yeni Sosyal Medya Düzenlemesine Destek İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2026 - 22:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla çarpıcı bir farkındalık videosu paylaştı. Bakan Göktaş, dijital platformlardaki hızlı içerik tüketiminin odaklanma sürelerini 8 saniyenin altına düşürdüğünü belirterek, bu durumun çocukların okul başarısını ve sosyal ilişkilerini tehdit ettiği uyarısında bulundu. Güvenli internet ortamı için dünya genelinde yapılan düzenlemelere atıfta bulunan Göktaş; veli ve öğretmenlere seslenerek, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için topyekûn bir iş birliği çağrısında bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medyadan konuyla ilgili bu videoyu paylaştı.

Göktaş videosunda şu ifadelere yer verdi:

Göktaş videosunda şu ifadelere yer verdi:

'Bu videoyu daha dikkatli izlemeniz için ya oyun hamuruyla, ya slime'la ya da legolarla oynamam gerekiyor. Çünkü şu anda sosyal medyada videolarınızı izletmek için konuşmak yetmiyor. Ya ekranda farklı görüntüler göstermelisiniz ya da dikkatinizi çekecek farklı bir hareket yapmalıyım.

Sosyal medyada sürekli, sürekli, sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Yani hala buradaysan seni tebrik etmem lazım.

Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az %30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okuldaki başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı.

Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de, öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
