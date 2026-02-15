Aile Bakanı Göktaş Oyun Hamuruyla Oynayarak Yeni Sosyal Medya Düzenlemesine Destek İstedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla çarpıcı bir farkındalık videosu paylaştı. Bakan Göktaş, dijital platformlardaki hızlı içerik tüketiminin odaklanma sürelerini 8 saniyenin altına düşürdüğünü belirterek, bu durumun çocukların okul başarısını ve sosyal ilişkilerini tehdit ettiği uyarısında bulundu. Güvenli internet ortamı için dünya genelinde yapılan düzenlemelere atıfta bulunan Göktaş; veli ve öğretmenlere seslenerek, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için topyekûn bir iş birliği çağrısında bulundu.
Bakan Göktaş, sosyal medyadan konuyla ilgili bu videoyu paylaştı.
Göktaş videosunda şu ifadelere yer verdi:
