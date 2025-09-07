Acun Ilıcalı ile Hull’da Bir Gün: Evinden Stadyuma, Hazırlık Sürecinden Maç Heyecanına!
Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere’deki hayatının kapılarını Mehmet Arslan eşliğinde, Libre Sports’un YouTube kanalında yayınlanacak yeni bir belgeselle aralıyor.
Evinden stadyuma, hazırlık sürecinden maç heyecanına kadar pek çok detayın yer aldığı bu video, 9 Eylül Salı günü izleyicilerle buluşacak.
İlk teaserı yayınlanan video, izleyicilerde şimdiden büyük bir merak uyandırdı.
İlk teaserı buradan izleyebilirsiniz;
