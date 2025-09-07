onedio
Acun Ilıcalı ile Hull’da Bir Gün: Evinden Stadyuma, Hazırlık Sürecinden Maç Heyecanına!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.09.2025 - 12:52

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere’deki hayatının kapılarını Mehmet Arslan eşliğinde, Libre Sports’un YouTube kanalında yayınlanacak yeni bir belgeselle aralıyor.

Evinden stadyuma, hazırlık sürecinden maç heyecanına kadar pek çok detayın yer aldığı bu video, 9 Eylül Salı günü izleyicilerle buluşacak.

İlk teaserı yayınlanan video, izleyicilerde şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Acun Ilıcalı'nın evinden stadyuma, hazırlık sürecinden maç heyecanına kadar pek çok detay 9 Eylül'de izleyenlerle buluşacak.

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere’deki hayatının kapılarını Mehmet Arslan eşliğinde, Libre Sports’un YouTube kanalında açacak! 

9 Eylül Salı günü izleyicilerle buluşacak olan videonun ilk teaserı da büyük merak uyandırdı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
