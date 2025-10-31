Açılış Zamanı Geldi: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Yarın Açılıyor
Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak organize edilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi açılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 milyon 215 bin metrekare yeşil alanda 20 bin 399 ağaç var!
Spor sahaları da var.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın