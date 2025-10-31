onedio
Açılış Zamanı Geldi: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Yarın Açılıyor

Açılış Zamanı Geldi: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Yarın Açılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 22:08

Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak organize edilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.

Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi açılıyor.

Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi açılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı açılış sonrası 2 gün boyunca vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

1 milyon 215 bin metrekare yeşil alanda 20 bin 399 ağaç var!

1 milyon 215 bin metrekare yeşil alanda 20 bin 399 ağaç var!

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş’ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

Spor sahaları da var.

Spor sahaları da var.

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

