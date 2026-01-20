onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Abra Kadabra! İstanbul’da Sihir Dolu İki Gün: Türkiye Magic Festival ve Büyüleyici 5 Sihirbazı

etiket Abra Kadabra! İstanbul’da Sihir Dolu İki Gün: Türkiye Magic Festival ve Büyüleyici 5 Sihirbazı

Sümeyra Gümrah Teltik
Sümeyra Gümrah Teltik - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 10:16

“Are you watching closely?” (The Prestige, 2006) “Yakından izliyor musun?”

“Are you watching closely?” (The Prestige, 2006) “Yakından izliyor musun?”

Bunu bir film soruyor, ben de sana sorayım: “Gerçekten izliyor musun?” Yoksa gözün sahnede ama aklın başka yerde mi? Çünkü sihir, tam da dikkatin kaydığı o kısacık anda yaşanıyor. Roald Dahl’ın o dediği gibi: “Çevrendeki dünyaya ışıl ışıl gözlerle bak; çünkü en büyük sırlar her zaman en umulmadık yerlerde saklıdır.” Peki biz o “umulmadık yer” işini ilk nerede öğrendik dersin? Büyük ihtimalle çocukken… 

Ve galiba bu yüzden, sır dediğimiz şey hayatın içinde her gün önümüzden akıp giderken, biz onu sahnede yakalamayı seviyoruz: ışıkların altında, herkes aynı yere bakarken, bir anlığına dünyanın kuralları askıya alınsın diye.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Bir dakika, az önce ne oldu?”

“Bir dakika, az önce ne oldu?”

Belki bir kitap sayfasında Hogwarts mektubunu beklerken kalbin hızlandı. Belki evde eski bir iskambil destesini eline alıp “bende yaparım” diye masaya oturdun. İlk sihirbazlık gösterisinde ağzın açık kaldı mı? Sahnedeki olup biteni anlamaya çalışırken gözlerin parladı mı? Büyüdükçe şunu fark ediyor insan; içimizdeki o çocuk kolay kolay gitmiyor. Sihirbaz sahneye çıkınca, yıllar geçse de aynı refleks devreye giriyor: “Bir dakika, az önce ne oldu?”

Sermet Erkin

Sermet Erkin

Dünyanın bu hisle tanışma rehberi kalabalık. Harry Houdini, kaçış numaralarıyla sahne tarihine adını yazdırdı. Kezâ David Copperfield, 1983’te Özgürlük Heykeli’ni yok etme illüzyonuyla rekorlar kitabına girecek kadar büyük bir şov kurdu. Ve o meşhur uçuşu… Ağzımız açık izlerken hep beraber şöyle demedik mi; “Kesin ip var!” Türkiye tarafında da ezbere bildiğimiz isimler var. Mandrake, 1979’da Türkiye’nin ilk ve tek illüzyon okulunu kurmasıyla da anılıyor. Sermet Erkin ise ustası Zati Sungur’dan devraldığı bayrağı yıllarca büyük ustalıkla taşırken hepimizi ekranlara kilitledi. 

Gelelim bugüne… Türkiye Magic Festival, 24 ve 25 Ocak’ta, İstanbul Şişli’deki Trump Sahne’de gerçekleşecek. Festival, sihir sanatını iki gün boyunca gösteriler, atölyeler ve yarışmalarla aynı çatı altında buluşturan; Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir katılımcı profiline sahip uluslararası bir buluşma. Festivalin merkezinde gala şovu yer alıyor. 75 dakikalık tek akışlık gala gösterisinde sahnede; Kıvanç ve Burak, Julius Frack, Alana, Alain Simonov ve Cheng Chung Yao olacak. Yani siz “az önce ne gördüm” diye düşünürken diğeri başlayacak. 

Bu akışa kapılmadan önce, şu beş isim kim, sihirle ilk nerede tanıştılar, hangi işleriyle konuşuluyorlar, biraz yakından bakalım:

Kıvanç & Burak - Türkiye Magic Festival’in Ev Sahibi İkilisi

Alana: Beş Elle Gezen İllüzyonist

Alana: Beş Elle Gezen İllüzyonist

İllüzyon dünyasında kadınların görünürlüğü hâlâ tartışma konusu. Alana ise bu tartışmayı sahnede kurduğu dille açıyor. Hamburg’da doğup büyüyor, beş yaşında ilk kez sahneye çıkıyor. Ailesi de illüzyon dünyasının içinden: Annesi ve babası Frederik ve Margit bu dünyanın bilinen isimlerinden. Bu yüzden Alana için kulis, çocukluğun doğal bir parçası gibi... Üniversitede iletişim ve iletişim tasarımı okuması da gösterilerine başka bir katman eklemiş. Ritim, görsel dil ve hikâye akışı…

Onu uluslararası ölçekte konuşturan iş, “In Her Hands” performansı. Sahneye tek başına çıkıyor, bir süre sonra etrafında fazladan “eller” beliriyor; takılar kaybolup geri geliyor, görünmez bir şeyler onunla oyun oynuyor. İzlerken kendini şu soruda buluyorsun: “Nereye bakacağımı nasıl bu kadar yanlış seçiyorum?”. Finalde doz artıyor, kafasının kaybolduğu an “teatral illüzyon” anı. 

Bu performans, Almanya Grand Prix of Magic ve Rusya Grand Prix of Magic (2011) ile anılıyor. Alana’nın Almanya’da “Magician of the Year 2012” unvanını alan ilk kadın olduğu da yine bu çizginin parçası. Bir yerde “ilk kadın” yazınca insanın canı sıkılıyor, farkındayım. Keşke bu cümleye ihtiyaç kalmasa. Ama sahadaki tabloyu anlatmak bazen bu ifade mecburen gerekiyor.

Alain Simonov: Görsel Sürrealizmle Gerçeğin Sınırlarını Zorlayan İllüzyonist

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cheng Chung Yao: Asya’dan Yükselen Yaratıcı Zihin

Cheng Chung Yao: Asya’dan Yükselen Yaratıcı Zihin

Türkiye Magic Festival’in en doğudan gelen ismi Cheng Chung Yao. Tayvanlı genç illüzyonist, 2025’te FISM Asya Şampiyonası’nda genel kategoride birincilik kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Tayvanlı sihirbaz olarak kayıtlara geçti. Öyle ki illüzyon sanatı Asya genelinde rekabetin yüksek olduğu bir alan. 

Cheng içine kapanık bir çocukken ailesinin yönlendirmesiyle katıldığı sihir kursu, onun için bir ifade alanına dönüşüyor. Sahne, Cheng’in kendini en rahat hissettiği yer oluyor. 

Onu ayıran şey, numaradan çok fikirle çalışması. FISM Asya’da birincilik getiren performansı “Escape”, fiziksel bir kaçış gösterisinden öte, kısıtlanma ve özgürlük üzerine kurulu bir anlatı. Zincirler, kilitler ve kapalı alanlar sahnede somutlaşırken, arka plandaki görsel anlatı hikâyeyi derinleştiriyor. Teknik beceriyle dramaturjiyi dengede tutan bu yaklaşım, jürinin de özellikle vurguladığı noktalardan biri. 

Onun Uzak Doğu estetiğinin sakinliğiyle kurulan sahnesi, büyük hareketlerden çok dikkat kırılmaları üzerine çalışıyor. 

Sessizce izledin, bir yerde gözünü kırptın ve tam orayı kaçırdın. Oldu mu şimdi?!:)

Julius Frack - Büyük İllüzyonların Dünya Şampiyonu

Türkiye Magic Festival Hakkında:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sümeyra Gümrah Teltik
Sümeyra Gümrah Teltik
Onedio Üyesi
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Öğrenim süreci boyunca Kanal D bünyesindeki radyolarda görev aldı. Yönetmen yardımcısı olarak başladığı kariyerini, kültür sanat sektöründe basın danışmanlığı yaparak devam ettirdi. 2006 - 2023 yılları arası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda görev yaptı. Fatma Berber ile kaleme aldığı Destek Yayınları'ndan Bir Pera Masalı isimli gezi kitabı ve Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı isimli biyografi kitabı; Ayrıntı Yayınları Düşbaş Kitapları'ndan Bir Porsiyon Sanat isimli kitapları bulunuyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam