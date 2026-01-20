Abra Kadabra! İstanbul’da Sihir Dolu İki Gün: Türkiye Magic Festival ve Büyüleyici 5 Sihirbazı

Bunu bir film soruyor, ben de sana sorayım: “Gerçekten izliyor musun?” Yoksa gözün sahnede ama aklın başka yerde mi? Çünkü sihir, tam da dikkatin kaydığı o kısacık anda yaşanıyor. Roald Dahl’ın o dediği gibi: “Çevrendeki dünyaya ışıl ışıl gözlerle bak; çünkü en büyük sırlar her zaman en umulmadık yerlerde saklıdır.” Peki biz o “umulmadık yer” işini ilk nerede öğrendik dersin? Büyük ihtimalle çocukken…

Ve galiba bu yüzden, sır dediğimiz şey hayatın içinde her gün önümüzden akıp giderken, biz onu sahnede yakalamayı seviyoruz: ışıkların altında, herkes aynı yere bakarken, bir anlığına dünyanın kuralları askıya alınsın diye.