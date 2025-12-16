ABD, Suriye ve Filistin Vatandaşlarına da Seyahat Yasağı Getirdi
ABD’de Donald Trump yönetimi, 2 Ulusal Muhafızın vurulması olayının ardından bazı ülkeleri “yüksek riskli” sınıfına alarak seyahat yasağı uygulamaya başlamıştı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada yasağın kapsamının genişletildiği duyuruldu. Aralarında Suriye ve Filistin’in de bulunduğu 5 ülke vatandaşlarının daha ABD’ye seyahatine izin verilmeyecek.
Beyaz Saray, ABD’nin uyguladığı seyahat yasaklarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
ABD’nin seyahat yasağı neden uygulanıyor?
