ABD, Suriye ve Filistin Vatandaşlarına da Seyahat Yasağı Getirdi

Açıklamaya göre Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen’e yönelik yasaklar devam edecek.

Bu ülkelere ek olarak Suriye, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Güney Sudan da seyahat yasağı getirilen ülkeler listesine alındı. Ayrıca Filistin Yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişilere de ABD’ye tam seyahat kısıtlaması ve giriş sınırlaması getirildi.