onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD, Suriye ve Filistin Vatandaşlarına da Seyahat Yasağı Getirdi

ABD, Suriye ve Filistin Vatandaşlarına da Seyahat Yasağı Getirdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2025 - 00:46

ABD’de Donald Trump yönetimi, 2 Ulusal Muhafızın vurulması olayının ardından bazı ülkeleri “yüksek riskli” sınıfına alarak seyahat yasağı uygulamaya başlamıştı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada yasağın kapsamının genişletildiği duyuruldu. Aralarında Suriye ve Filistin’in de bulunduğu 5 ülke vatandaşlarının daha ABD’ye seyahatine izin verilmeyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyaz Saray, ABD’nin uyguladığı seyahat yasaklarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Beyaz Saray, ABD’nin uyguladığı seyahat yasaklarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen’e yönelik yasaklar devam edecek.

Bu ülkelere ek olarak Suriye, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Güney Sudan da seyahat yasağı getirilen ülkeler listesine alındı. Ayrıca Filistin Yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişilere de ABD’ye tam seyahat kısıtlaması ve giriş sınırlaması getirildi.

ABD’nin seyahat yasağı neden uygulanıyor?

ABD’nin seyahat yasağı neden uygulanıyor?

ABD yönetimi, 26 Kasım’da 2 Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından 3 Aralık’ta, “yüksek riskli ülke” sınıfında yer alan 19 ülke vatandaşlarının yaptığı tüm iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

ABD’nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu, vurulan Ulusal Muhafızların ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ile 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Suriye’de geçen hafta bir DEAŞ militanı tarafından ABD askerlerine yönelik düzenlenen saldırıda, 2’si Amerikan askeri olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın