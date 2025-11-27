onedio
ABD’de 2024’te Evcil Hayvan Endüstrisine Harcanan Para Ne Kadardı?

Elif Sude Yenidoğan
27.11.2025 - 22:27

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı ekonomi ve tüketim alışkanlıklarına yönelik dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneği verilerine göre 2024’te ABD’de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardı?” sorusu yöneltildi. Evcil hayvan sektörünün büyüklüğüne dair bu bilgi izleyicilerin merakını artırdı.

Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneği verilerine göre 2024’te ABD’de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardı?

A: 152 milyon dolar

B: 1,52 milyar dolar

C: 15,2 milyar dolar

D: 152 milyar dolar

Doğru Cevap: D: 152 milyar dolar

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
