ABD’de 2024’te Evcil Hayvan Endüstrisine Harcanan Para Ne Kadardı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı ekonomi ve tüketim alışkanlıklarına yönelik dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneği verilerine göre 2024’te ABD’de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardı?” sorusu yöneltildi. Evcil hayvan sektörünün büyüklüğüne dair bu bilgi izleyicilerin merakını artırdı.