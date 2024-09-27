9 Adımda Yeni Taşınılmış Bir Ev Nasıl Temizlenir?

Pencereleri temizlemek, hem ışığın daha iyi içeri girmesini sağlar hem de dışarıyı net bir şekilde görmenizi sağlar. Yapmadıkça da insanın gözünde büyüyor malum. Aynı zamanda aynaları da silerek evinize daha parlak ve ferah bir görünüm kazandırabilirsiniz. Temizlik için uygun bir cam temizleyici kullanarak iz bırakmadan silmeye özen gösterin. Çerçeveleri ve pencere pervazlarını da temizlemeyi unutmayın.