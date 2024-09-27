9 Adımda Yeni Taşınılmış Bir Ev Nasıl Temizlenir?
9 Adımda Yeni Taşınılmış Bir Ev Nasıl Temizlenir?
Yeni bir eve taşınmak biraz zor olabiliyor özelliği de temizliği. Peki yeni taşınılan ev nasıl temizlenir? Adım adım anlatıyoruz!
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1. Boş alanları değerlendirin.
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2. Tozları alarak devam edin.
3. Pencere ve aynaları silerek devam edin.
4. Zemini süpürüp silebilirsiniz.
5. Mutfak ve banyoyu temizleyin.
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