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9 Adımda Yeni Taşınılmış Bir Ev Nasıl Temizlenir?

etiket 9 Adımda Yeni Taşınılmış Bir Ev Nasıl Temizlenir?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 12:31

Yeni bir eve taşınmak biraz zor olabiliyor özelliği de temizliği. Peki yeni taşınılan ev nasıl temizlenir? Adım adım anlatıyoruz!

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1. Boş alanları değerlendirin.

İlk olarak, evdeki tüm eşyaların yerleştirilmemiş veya hala kutuda olduğundan emin olun. Bu, temizliğin daha kolay olmasını sağlayacak. Temizlik malzemelerinizi organize edin ve her odada neler yapmanız gerektiğini planlayın. Evin hangi köşelerinin daha fazla dikkat gerektirdiğini gözden geçirin.

2. Tozları alarak devam edin.

Temizliğe tavanlardan başlayarak, duvarlar ve mobilyaları toz almakla devam edin. Toz alma işlemi, evde birikmiş olan eski tozları ve kirleri temizler, böylece solunan havanın kalitesi değişir. Özellikle yüksek köşeler, raflar ve tavan lambaları gibi genellikle gözden kaçan bölgeleri ihmal etmeyin. Toz alırken mikrofiber bez kullanabilirsiniz Bu adım, temiz bir evin temelini atacak.

3. Pencere ve aynaları silerek devam edin.

Pencereleri temizlemek, hem ışığın daha iyi içeri girmesini sağlar hem de dışarıyı net bir şekilde görmenizi sağlar.  Yapmadıkça da insanın gözünde büyüyor malum. Aynı zamanda aynaları da silerek evinize daha parlak ve ferah bir görünüm kazandırabilirsiniz. Temizlik için uygun bir cam temizleyici kullanarak iz bırakmadan silmeye özen gösterin. Çerçeveleri ve pencere pervazlarını da temizlemeyi unutmayın.

4. Zemini süpürüp silebilirsiniz.

4. Zemini süpürüp silebilirsiniz.

Zeminleri süpürmek, evde birikmiş toz ve kirin büyük kısmını ortadan kaldırır. Ardından, yüzeylerin temiz olduğundan emin olmak için uygun bir temizlik malzemesi ile zeminleri silin. Eğer halılar varsa, onları da temizlemeyi ihmal etmeyin. Yeni taşınılan evlerde zeminler genellikle kirlidir bu yüzden bu adım büyük önem taşıyor.

5. Mutfak ve banyoyu temizleyin.

Mutfak ve banyo, genellikle en çok dikkat gerektiren alanlardır, bu yüzden buradan başlamak iyi bir fikir olabilir. Mutfak tezgahlarını, dolapları, lavabo ve muslukları temizleyin. Banyo için, lavabolar, küvetler, duş alanları ve tuvalet gibi hijyen açısından kritik olan bölgeleri dezenfekte edin. Kullanılan temizlik ürünlerinin yüzeylere zarar vermemesi için dikkatli olun. Bu alanlar, günlük kullanımda sıkça temas edilen yerler olduğundan derinlemesine temizlik gerektiriyor malum.

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6. Artık elektronik cihazlara geçebilirsiniz.

6. Artık elektronik cihazlara geçebilirsiniz.

Elektronik cihazlar, evin en sık kullanılan eşyalarından ve düzenli olarak tozlanıyorlar. Cihazların uzun ömürlü olmaları için de temizlik önemli bir husus. Televizyon, bilgisayar, mutfak aletleri gibi cihazları temizlerken yumuşak, kuru bir bez kullanın. Özellikle havalandırma deliklerini ve ekranları temizlerken dikkatli olun.

7. Kapı kolları ve anahtarlıkları silerek devam edin.

Kapı kolları, ışık anahtarları, dolap tutacakları gibi sık dokunulan yüzeyler, bakterilerin en çok biriktiği alanlardır. Bu nedenle, bu yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek önemli Evdeki hijyen seviyesini artırmak için, bu alanları düzenli olarak temizlemeyi alışkanlık haline getirin. Dezenfektan sprey veya mendil kullanarak mikropların yayılmasını engelleyebilirsiniz.

8. Ve tabii ki dolapları düzenleme.

8. Ve tabii ki dolapları düzenleme.

Gardıroplar, dolaplar, ve diğer depolama alanları genellikle taşınma sırasında göz ardı edilir. Bu alanları temizlemek, eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlar. Dolapların içini silmek ve temizlemek, kötü kokuları ve toz birikintilerini ortadan kaldırır. Eşyalarınızı yerleştirmeden önce düzenleyici kutular veya askılar kullanarak organizasyonu derinleştirir. Toplama işlemi sizi çok rahatlacak.

9. Artık son kontrolleri yapabilirsiniz.

Tüm temizlik adımlarını tamamladıktan sonra, her odayı tek tek gözden geçirin. Eksik kalan ya da gözden kaçmış alanları kontrol edin ve gerekiyorsa tekrar temizleyin. Evinizin her köşesinin temiz ve düzenli olduğundan emin olun. Son olarak, odaların pencerelerini açarak evi havalandırın ve temizliğinizi taze bir hava ile tamamlayın.

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