859’da Kurulan Dünyanın En Eski Üniversitesinin Bulunduğu Ülke Hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı tarih ve eğitim dünyasına dair dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Guinness Dünya Rekorları’na göre, 859’da kurulan, dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?” sorusu yöneltildi. Dünyanın en köklü üniversitesinin yer aldığı ülke izleyicilerin ilgisini çekti.