859’da Kurulan Dünyanın En Eski Üniversitesinin Bulunduğu Ülke Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.11.2025 - 23:10

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı tarih ve eğitim dünyasına dair dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Guinness Dünya Rekorları’na göre, 859’da kurulan, dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?” sorusu yöneltildi. Dünyanın en köklü üniversitesinin yer aldığı ülke izleyicilerin ilgisini çekti.

Guinness Dünya Rekorları’na göre, 859’da kurulan, dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

A: Yunanistan

B: İtalya

C: Birleşik Krallık

D: Fas

Doğru Cevap: D: Fas

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
