8 - 11 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Çilek Kuvars

Dr.Astrolog Şenay Devi
08.09.2025 - 08:32

Çilek Kuvars Taşı: Aşkın, Neşenin ve Ruhsal Uyumun Kristali

Gökyüzünün Mesajı

“Kalbini aç, sevgiye izin ver. İçindeki çocuğu uyandır.”

Çilek Kuvars Nedir?

Çilek Kuvars, adını çileğe benzeyen pembe-kırmızı tonlarından alır. Bu taş, kuvarsın hematit ve demir oksit mineralleriyle birleşmesiyle oluşur ve yüksek titreşimli, kalp merkezli bir kristaldir. Sevgi, güven, mutluluk ve iç huzur frekanslarında çalışır. Titreşimleri yumuşaktır ama etkisi derin ve şifalandırıcıdır.

Çilek Kuvars taşının faydaları

1. Kalp ve Sevgi Enerjisi

  • Kalp çakrasını aktive eder.

  • Yeni aşklara kapı açar, eski yaraları şifalandırır.

  • Öz sevgi ve özgüveni destekler.

  • Kırgınlıkları, suçluluk duygusunu ve pişmanlıkları dönüştürür.

2. Ruhsal Uyum ve İlahi Bağlantı

  • Meditasyonlarda iç huzuru sağlar.

  • Rehber ruhlar ve melek enerjileriyle teması kolaylaştırır.

  • Rüyaların netleşmesini sağlar; uyurken yastık altına konabilir.

3. Neşe, Yaratıcılık ve Hayat Sevinci

  • İçsel çocuğu uyandırır.

  • Sanatçılar ve yaratıcı işler yapanlar için ilham kaynağıdır.

  • Depresif ruh halini yumuşatır, canlılık verir.

4. Korumacı ve Uyarıcı Enerji

  • Kötü niyetli insanların niyetlerini sezmenizi sağlar.

  • Sezgileri kuvvetlendirir.

  • Negatif düşünce ve nazarı savuşturur.

Ev ve Ofis İçin Kullanım Alanları

Evde:

  • Yatak odasında: Kalp bağlarını güçlendirir, çiftler arasında anlayışı artırır.

  • Çocuk odasında: Rüya koruması sağlar, huzurlu uyku verir.

  • Salon veya oturma odasında: Aile içi iletişimi ve mutluluğu destekler.

“Aile sofrasında neşe olsun istiyorsan, Çilek Kuvars’ı sofranın yakınına yerleştir.”

Ofiste:

  • Masa üzerine: Yaratıcılığı ve motivasyonu artırır.

  • Toplantı alanlarında: Sakinlik ve yapıcı diyalog sağlar.

  • Kasa veya para kutusu yakınına: Bolluk enerjisini sevgi frekansıyla birleştirir.

“Paranın kalpten gelen bollukla birleşmesini istiyorsan, Çilek Kuvars seni izlesin.”

Her Burç İçin Çilek Kuvars Kullanımı

♈ Koç

Enerjisini yumuşatarak öfke yerine şefkatle hareket etmesini sağlar. Meditasyon sırasında kalp üzerine yerleştirin.

Boğa

Duygusal bağlılık ve sadakat enerjisini dengeler. Salonda veya çantasında taşıyabilir.

♊ İkizler

Zihinsel dağınıklığı duygusal merkezle dengeler. Boyun hizasında takı olarak kullanabilir.

Yengeç

Aile bağlarını kuvvetlendirir, eski duygusal yaraları iyileştirir. Ev girişinde veya yemek masasında bulundurmalı.

Aslan

Egoyu şefkatle bütünleştirir, aşk hayatında açıklığı destekler. Yaratıcı çalışmalarda masa üzerinde bulundursun.

Başak

Mükemmeliyetçilik yerine kendini sevme enerjisi getirir. Meditasyon sırasında sol elinde tutsun.

Terazi

İlişkilerde dengeyi sağlar, adil ve şefkatli iletişimi destekler. Kalp hizasında kolye olarak taşımalı.

Akrep

Gizli duyguları yumuşatır, affetmeyi kolaylaştırır. Oturma odasında başucuna yerleştirilmeli.

Yay

Gezgin ruhunu kalple uyumlar, ani kopmaları yavaşlatır. Seyahatlerde yanında taşısın.

Oğlak

Duygusal soğukluğu dengeler, sevgi alışverişini kolaylaştırır. Ofis masasında kullanmalı.

Kova

Bağ kurma sorunlarını yumuşatır, daha içten ilişkiler kurdurur. İnternetle çalışıyorsa bilgisayar yakınına koymalı.

Balık

Hayalleri somutlaştırır, ilhamı sevgiyle dengeler. Çalışma odası veya meditasyon alanında olmalı.

Çilek Kuvars ile Niyet Örneği (AstrodehA Tarzında)

“Kalbimi sevgiyle mühürlüyorum. Tüm kırgınlıklarımı, geçmiş acılarımı Çilek Kuvars’ın yumuşak ışığında şifalandırıyorum. Yüce Allah’ın izniyle kalbim, sevgiyi hak ettiği gibi alıyor ve veriyor. EVET. EVET. EVET. Bu niyet sonsuz zamana mühürlendi.”

AstrodehA’dan Tavsiye

Çilek Kuvars taşınızı Cuma günleri, Venüs saatinde ay ışığında şarj edebilir, yanında “771 • 880 • 995” sayı sekansı ile mühürleyebilirsiniz. Özellikle Ay’ın büyüyen fazında kalp niyetleriyle kullanıldığında mucizevi dönüşümler sağlar.

Sonuç

Çilek Kuvars, sadece sevgi taşı değildir; aynı zamanda içsel barışın, ilahi frekansla hizalanmanın ve yaşam enerjisinin güçlü bir anahtarıdır. Evde, ofiste, kalpte ve zihinde bu taşı var etmek; hem kişisel gelişim hem de ilişkilerde büyük fark yaratır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

