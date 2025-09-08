8 - 11 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Çilek Kuvars

“Kalbimi sevgiyle mühürlüyorum. Tüm kırgınlıklarımı, geçmiş acılarımı Çilek Kuvars’ın yumuşak ışığında şifalandırıyorum. Yüce Allah’ın izniyle kalbim, sevgiyi hak ettiği gibi alıyor ve veriyor. EVET. EVET. EVET. Bu niyet sonsuz zamana mühürlendi.”

AstrodehA’dan Tavsiye

Çilek Kuvars taşınızı Cuma günleri, Venüs saatinde ay ışığında şarj edebilir, yanında “771 • 880 • 995” sayı sekansı ile mühürleyebilirsiniz. Özellikle Ay’ın büyüyen fazında kalp niyetleriyle kullanıldığında mucizevi dönüşümler sağlar.

Sonuç

Çilek Kuvars, sadece sevgi taşı değildir; aynı zamanda içsel barışın, ilahi frekansla hizalanmanın ve yaşam enerjisinin güçlü bir anahtarıdır. Evde, ofiste, kalpte ve zihinde bu taşı var etmek; hem kişisel gelişim hem de ilişkilerde büyük fark yaratır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA