8 - 11 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Çilek Kuvars
Çilek Kuvars Taşı: Aşkın, Neşenin ve Ruhsal Uyumun Kristali
Gökyüzünün Mesajı
“Kalbini aç, sevgiye izin ver. İçindeki çocuğu uyandır.”
Çilek Kuvars Nedir?
Çilek Kuvars, adını çileğe benzeyen pembe-kırmızı tonlarından alır. Bu taş, kuvarsın hematit ve demir oksit mineralleriyle birleşmesiyle oluşur ve yüksek titreşimli, kalp merkezli bir kristaldir. Sevgi, güven, mutluluk ve iç huzur frekanslarında çalışır. Titreşimleri yumuşaktır ama etkisi derin ve şifalandırıcıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çilek Kuvars taşının faydaları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev ve Ofis İçin Kullanım Alanları
Her Burç İçin Çilek Kuvars Kullanımı
Çilek Kuvars ile Niyet Örneği (AstrodehA Tarzında)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video