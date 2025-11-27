7 Soruluk Testle Seni İçten İçte Yıpratan Şeyi Açığa Çıkarıyoruz!
Sadece 7 soruluk bir testle, belki de sizin bile farkında olmadığınız, sizi içten içe yıpratan şeyi açığa çıkarıyoruz. Bu test, sizi daha iyi tanımanıza yardımcı olacak ve belki de hayatınızda bazı değişiklikler yapmanız için size ilham verecek. Bu basit ama etkili test, duygusal ve zihinsel durumunuz hakkında size derinlemesine bir bakış sunacak.
1. Yoğun bir günün ardından kendini nasıl hissedersin?
2. Karar vermen gereken bir durumda genellikle ne yaparsın?
3. Başkalarıyla iletişimde hangi durum seni daha çok yorar?
4. Kendine ayırdığın zaman genellikle nasıl geçer?
5. Stresle başa çıkmak için hangisine daha çok başvurursun?
6. Hayatta seni en çok ne yorar?
7. Kendini en iyi ifade ettiğin yol hangisi?
Kontrol Takıntısı
İçsel Yorgunluk
Stres ve Endişe Döngüsü
İnsan İlişkileri ve Hayal Kırıklıkları
