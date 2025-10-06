6 – 12 Ekim 2025 Haftası: Kapanışlar, Arınma ve Kozmik Farkındalık Dönemi

Satürn–Neptün Kavuşumu Etkisi

Dünya genelinde su krizleri, denizlerle ilgili felaketler, ilaç endüstrisiyle ilgili skandallar ve psikolojik rahatsızlıklarda artış gündeme gelebilir. Türkiye açısından bu kavuşum; siyasi dalgalanmalar, ekonomik güvensizlikler, sağlık sistemindeki açıklar ve halkla yönetim arasındaki kırılgan inanç bağlarını sorgulatabilir. Ruhsal ve alternatif şifa yöntemlerine olan ilgide ani artışlar görülebilir.

Mars’ın Terazi Burcundaki Hareketi

Diplomatik alanlarda gerilim tırmanabilir. Hukuki sistem, evlilik ve kadın hakları temaları medyada sıkça yer bulabilir. Karar süreçlerinde denge kurmak zorlaşabilir ve baskı artabilir. Anlaşmalar, müttefiklikler ve ortaklıklar masaya yatırılabilir.

Tutulma Sonrası Kolektif Etki

2 Ekim’de gerçekleşen Balık burcu Ay Tutulmasının etkileri bu hafta maksimum düzeyde hissedilecek. Zihin bulanıklıkları, karmaşık duygular ve geçmişin ağırlığı gibi temalar bireyler ve toplumlar üzerinde etkili olabilir. Ancak bu, çözümler için bir yıkım değil; arınma çağrısıdır.

Bireysel Etkiler: Dönüşüm, Temizlik, Gerçeğe Uyanış

Merkür–Güneş Koç Kavuşumu

9 Ekim civarında gerçekleşecek olan bu güçlü kavuşum, zihinsel bir şimşek etkisi yaratacak. Daha önce adım atmaktan korktuğunuz konularda aniden içinizden gelen bir “artık yeter” sesiyle yönünüzü değiştirebilirsiniz. Bu etki özellikle Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burçlarında yoğun şekilde hissedilir.

Satürn & Neptün Retro Kavuşumu

Bu hafta içsel sorgulamalar kaçınılmaz hale geliyor. “Neye inanıyorum?”, “Gerçekten ne istiyorum?” gibi derin sorular ruhu yoklayabilir. Psikolojik destek, meditasyon ve terapi için mükemmel bir zaman.

İlişkilerde Derin Temizlik

Özellikle uzun süredir devam eden ama yorucu olan ilişkiler bu hafta testten geçiyor. Denge, destek ve karşılıklı gelişim gibi temalar ön plana çıkıyor. Bazı ilişkiler bu süreçte bitebilir ama bu ayrılıklar, özgürleşmenin anahtarı olabilir.