onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
6 – 12 Ekim 2025 Haftası: Kapanışlar, Arınma ve Kozmik Farkındalık Dönemi

etiket 6 – 12 Ekim 2025 Haftası: Kapanışlar, Arınma ve Kozmik Farkındalık Dönemi

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
06.10.2025 - 10:19

Bu hafta, hem bireysel hem de kolektif alanda artık taşımamamız gereken yükler, bitirilmesi gereken döngüler ve sorgulanması gereken bağlar ön plana çıkıyor. Kapanışlar zor ama arındırıcı olacak. Ruhsal ve fiziksel boyutta bizi sıkan, yoran, ilerlememizi engelleyen her şeye karşı radikal bir yüzleşme haftasındayız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genel Gökyüzü Gündemi: Gerçeğe Uyanış ve Bağları Çözme Zamanı

Genel Gökyüzü Gündemi: Gerçeğe Uyanış ve Bağları Çözme Zamanı

Geri hareketteki Satürn ve Neptün’ün Balık burcundaki kavuşumu, Balık’taki Ay Tutulmasının tetiklediği sarsıcı temaları büyütüyor. Hayallerin arkasına saklanmak, geçmişte yaşamak ve acıya bağımlı kalmak gibi döngüler artık taşınamaz hale geliyor. Bu görünüm, ruhsal kaçışları değil; ruhsal cesareti çağırıyor.

Koç burcunda gerçekleşen Merkür–Güneş kavuşumu (Cazimi) ise zihinsel bir aydınlanma ve içten bir “bitti” deme hali yaratıyor. Uzun süredir bastırılan kararlar artık inkâr edilemez hale geliyor; “kendin için harekete geçme” dürtüsü ön planda.

Dünya ve Türkiye Gündemi: Sessizlikten Yükselen Gerçekler

Dünya ve Türkiye Gündemi: Sessizlikten Yükselen Gerçekler

Satürn–Neptün Kavuşumu Etkisi

Dünya genelinde su krizleri, denizlerle ilgili felaketler, ilaç endüstrisiyle ilgili skandallar ve psikolojik rahatsızlıklarda artış gündeme gelebilir. Türkiye açısından bu kavuşum; siyasi dalgalanmalar, ekonomik güvensizlikler, sağlık sistemindeki açıklar ve halkla yönetim arasındaki kırılgan inanç bağlarını sorgulatabilir. Ruhsal ve alternatif şifa yöntemlerine olan ilgide ani artışlar görülebilir.

Mars’ın Terazi Burcundaki Hareketi

Diplomatik alanlarda gerilim tırmanabilir. Hukuki sistem, evlilik ve kadın hakları temaları medyada sıkça yer bulabilir. Karar süreçlerinde denge kurmak zorlaşabilir ve baskı artabilir. Anlaşmalar, müttefiklikler ve ortaklıklar masaya yatırılabilir.

Tutulma Sonrası Kolektif Etki

2 Ekim’de gerçekleşen Balık burcu Ay Tutulmasının etkileri bu hafta maksimum düzeyde hissedilecek. Zihin bulanıklıkları, karmaşık duygular ve geçmişin ağırlığı gibi temalar bireyler ve toplumlar üzerinde etkili olabilir. Ancak bu, çözümler için bir yıkım değil; arınma çağrısıdır.

Bireysel Etkiler: Dönüşüm, Temizlik, Gerçeğe Uyanış

Merkür–Güneş Koç Kavuşumu

9 Ekim civarında gerçekleşecek olan bu güçlü kavuşum, zihinsel bir şimşek etkisi yaratacak. Daha önce adım atmaktan korktuğunuz konularda aniden içinizden gelen bir “artık yeter” sesiyle yönünüzü değiştirebilirsiniz. Bu etki özellikle Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burçlarında yoğun şekilde hissedilir.

Satürn & Neptün Retro Kavuşumu

Bu hafta içsel sorgulamalar kaçınılmaz hale geliyor. “Neye inanıyorum?”, “Gerçekten ne istiyorum?” gibi derin sorular ruhu yoklayabilir. Psikolojik destek, meditasyon ve terapi için mükemmel bir zaman.

İlişkilerde Derin Temizlik

Özellikle uzun süredir devam eden ama yorucu olan ilişkiler bu hafta testten geçiyor. Denge, destek ve karşılıklı gelişim gibi temalar ön plana çıkıyor. Bazı ilişkiler bu süreçte bitebilir ama bu ayrılıklar, özgürleşmenin anahtarı olabilir.

Kariyer – Para – Sağlık: Gölgelerle Yüzleşme ve Yeni Akış

Kariyer – Para – Sağlık: Gölgelerle Yüzleşme ve Yeni Akış

Kariyer

Geçmişte başlayıp yarım kalmış projeler ve teklifler yeniden gündeme gelebilir. Ancak tutulma sonrası gölgede ilerleyen Merkür sebebiyle önemli sözleşmeler ve imzalar için dikkatli olunmalı.

Maddi Alanlar

Maddi anlamda kontrolsüz harcamalar ve para kaybı korkusu yüzeye çıkabilir. Bu süreç, parayla kurduğunuz duygusal bağı fark edip özgürleşmek için bir fırsat olabilir.

Sağlık

Ruhsal ve fiziksel beden bu hafta hassas. Sindirim sistemi, bağırsaklar, karaciğer ve uyku düzeni özellikle etki altında. Meditasyon, nefes terapisi ve enerji temizliği uygulamaları rahatlama sağlayacaktır.

Enerjisel ve Ruhsal Destekler

  • Numeroloji Koruma Kodu: 000 711 44

  • Esma Çalışması: “Ya Fettah – Ya Nur – Ya Şafi”

  • Olumlama Mührü: “Kapanan her kapı, Yüce Allah’ın izniyle daha hayırlı bir başlangıca dönüştü. Ruhum özgürleşti, zihnim aydınlandı, kalbim şifalandı. Şimdi içsel barışla yenilenmeye hazırım.”

Haftaya Dair Son Söz

Bu hafta size kendinizle ilgili en önemli soruyu sordurabilir: 'Gerçekten kimin için yaşıyorum?' Geçmişi affet, kendini affet ve yol açılıyor. Kendin için, ilk defa sadece kendin için bir şey yap. Kapanışı kutla, arınmayı seç ve kendine sarıl. Çünkü bu hafta, başka hiçbir hafta gibi değil.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam