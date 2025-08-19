onedio
4 Gün Boyunca 40 Sanatçı, Deniz, Plaj ve Kamp Keyfi: Zeytinli Rock Festivali Bu Yıl İstanbul'da!

19.08.2025 - 11:38

Türkiye’de kamplı festival kültürünün öncüsü Zeytinli Rock Festivali, %100 Müzik katkılarıyla bu yıl ilk kez İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

21-22-23-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kilyos’taki Milyon Beach’te gerçekleştirilecek festival, 2 sahnede toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak.

Milyon Yapım organizasyonuyla ilk kez 2014 yılında düzenlenen ve geçtiğimiz sene dev bir organizasyon ile 10’uncu yılını kutlayan Zeytinli Rock Festivali, %100 Müzik katkılarıyla 11’inci yılında müzikseverleri İstanbul’da bir araya getirecek.

Zeytinli Rock Festivali’nde 2 ayrı sahnede Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Dedublüman’ın da aralarında olduğu 40 sanatçı konser verecek.

Zeytinli Rock Festivali’nde katılımcılar müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkaracak. Kamp imkanının da sunulduğu festivalde çeşitli workshoplar ve aktiviteler de yer alacak.

Zeytinli Rock Festivali’nin programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle:

21 Ağustos Perşembe:

Kum Sahne: Manga, Dedublüman, Emre Fel, Mavi Gri, Haybe

Çim Sahne: Hande Yener, Gökhan Türkmen, Ayna, Eda Baba, Kurkafanda

22 Ağustos Cuma:

Kum Sahne: Duman, Redd, Feridun Düzağaç, Gökçe, Yavuzcan Çetin

Çim Sahne: Cem Adrian, Yüksek Sadakat, Yeni Türkü, Kıvılcım Ural, Cila

23 Ağustos Cumartesi:

Kum Sahne: Athena, Gazapizm, Sena Şener, Yedinci Ev, Arya Aryay

Çim Sahne: Pinhani, Umut Kuzey, Manuş Baba, Can Gox, Hipersona

24 Ağustos Pazar:

Kum Sahne: Pentagram, Selda Bağcan, Ozbi, Dejavu, Alkera

Çim Sahne: Emre Aydın, Madrigal, Ufuk Beydemir, TNK, Badi Gardi

İstanbul’un en güzel sahillerinden Kilyos’ta bulunan Milyon Beach’te huzur ve doyasıya deniz, kum, güneş bir arada!

Festivalin düzenleneceği Milyon Beach Kilyos, İstanbul’un en güzel sahillerinden birinde, şehir merkezine sadece yarım saat uzaklıkta yer alan eşsiz bir eğlence mekanı. 2018 yılında Milyon Yapım işletmesi olarak kapılarını açan bu 140 dönümlük alanda 1200 kişilik kum ve çim plaj, 350 kişilik restoran, iki bar ve 650 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Dört mevsim hizmet sunan Milyon Beach, geniş çim alanlarında düzenlenen konserlere, festivallere, düğünlere ve kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Engelli dostu rampalar, evcil hayvan alanları ve profesyonel ekibiyle, hem huzurlu bir deniz keyfi hem de dinamik bir etkinlik deneyimi yaşatıyor.

