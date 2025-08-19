4 Gün Boyunca 40 Sanatçı, Deniz, Plaj ve Kamp Keyfi: Zeytinli Rock Festivali Bu Yıl İstanbul'da!

Festivalin düzenleneceği Milyon Beach Kilyos, İstanbul’un en güzel sahillerinden birinde, şehir merkezine sadece yarım saat uzaklıkta yer alan eşsiz bir eğlence mekanı. 2018 yılında Milyon Yapım işletmesi olarak kapılarını açan bu 140 dönümlük alanda 1200 kişilik kum ve çim plaj, 350 kişilik restoran, iki bar ve 650 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Dört mevsim hizmet sunan Milyon Beach, geniş çim alanlarında düzenlenen konserlere, festivallere, düğünlere ve kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Engelli dostu rampalar, evcil hayvan alanları ve profesyonel ekibiyle, hem huzurlu bir deniz keyfi hem de dinamik bir etkinlik deneyimi yaşatıyor.

