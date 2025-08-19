4 Gün Boyunca 40 Sanatçı, Deniz, Plaj ve Kamp Keyfi: Zeytinli Rock Festivali Bu Yıl İstanbul'da!
Türkiye’de kamplı festival kültürünün öncüsü Zeytinli Rock Festivali, %100 Müzik katkılarıyla bu yıl ilk kez İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.
21-22-23-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kilyos’taki Milyon Beach’te gerçekleştirilecek festival, 2 sahnede toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak.
Zeytinli Rock Festivali’nde 2 ayrı sahnede Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Dedublüman’ın da aralarında olduğu 40 sanatçı konser verecek.
Zeytinli Rock Festivali’nin programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle:
İstanbul’un en güzel sahillerinden Kilyos’ta bulunan Milyon Beach’te huzur ve doyasıya deniz, kum, güneş bir arada!
