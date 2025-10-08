onedio
3 Milletvekilinden Haber Alınamıyor: İsrail, Özgürlük Filosu’ndaki 3 Milletvekilini Zorla Alıkoydu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 09:13

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’nda bulunan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail tarafından zorla alıkonuldu. 3 milletvekili ile tüm iletişimin koptuğu ve bilgi alınamadığı öğrenildi.

İsrail, Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışan aktivistlerin bulunduğu yardım filolarına müdahale etmeye devam ediyor.

Sumud Filosu’ndan sonra Özgürlük Filosu’na da İsrail komandolarının müdahalesi oldu. Filodaki teknelere çıkan soykırımcı İsrail askerleri hem teknelere hem de aktivistlere zorla ve hukuksuz olarak alıkoydu.

Özgürlük Filosu’nda yer alan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün’ün de zorla alıkonulduğu ve milletvekilleriyle tüm irtibatın kesildiği öğrenildi.

İsrail’in filoya müdahale ettiği anlar 👇

Milletvekili Sema Silkin Ün'ün Twitter hesabından yapılan paylaşım 👇

twitter.com

'Üç milletvekilimiz, uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonulmuştur.

Şu anda kendileriyle herhangi bir iletişim kurulamamaktadır.

Can güvenlikleri ve sağlık durumları konusunda ciddi endişe duyuyoruz.'

