3 Milletvekilinden Haber Alınamıyor: İsrail, Özgürlük Filosu’ndaki 3 Milletvekilini Zorla Alıkoydu
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’nda bulunan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail tarafından zorla alıkonuldu. 3 milletvekili ile tüm iletişimin koptuğu ve bilgi alınamadığı öğrenildi.
İsrail, Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışan aktivistlerin bulunduğu yardım filolarına müdahale etmeye devam ediyor.
Milletvekili Sema Silkin Ün'ün Twitter hesabından yapılan paylaşım 👇
