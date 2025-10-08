3 Milletvekilinden Haber Alınamıyor: İsrail, Özgürlük Filosu’ndaki 3 Milletvekilini Zorla Alıkoydu

Sumud Filosu’ndan sonra Özgürlük Filosu’na da İsrail komandolarının müdahalesi oldu. Filodaki teknelere çıkan soykırımcı İsrail askerleri hem teknelere hem de aktivistlere zorla ve hukuksuz olarak alıkoydu.

Özgürlük Filosu’nda yer alan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün’ün de zorla alıkonulduğu ve milletvekilleriyle tüm irtibatın kesildiği öğrenildi.