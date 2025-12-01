onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3 Aralık Ne Günü? 3 Aralık Çarşamba Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi Olacak?

3 Aralık Ne Günü? 3 Aralık Çarşamba Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi Olacak?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 10:52

Öğrencileri ve çalışanları yakından ilgilendiren resmi tatiller yıl boyunca takip ediliyor. Milli ve dini bayramlarda resmi tatil ilan ediliyor, çalışanlar ve öğrenciler tatilin keyfini çıkarıyor. Aralık ayı içerisinde resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Gözler 3 Aralık tarihine çevrildi. 

Peki 3 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi? 

3 Aralık ne günü?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 Aralık Ne Günü?

3 Aralık Ne Günü?

3 Aralık, Dünya Engelliler Günü'dür. Her sene 3 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günü olarak dünya çapında kutlanır. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992'den bu yana desteklenen bir gündür. Bu özel günde dünya genelinde farkındalık çalışmaları yürütülür. Dünya Engelliler Günü'nün amacı, engelli bireylerin toplumsal farkındalığını artırmak, haklarını savunmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmektir.

3 Aralık Çarşamba Günü Okullar Tatil mi?

3 Aralık Çarşamba Günü Okullar Tatil mi?

3 Aralık Çarşamba günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla 3 Aralık Çarşamba günü okullar da tatil değildir. Bu özel günde okullarda engelli bireylerimize dair farkındalığımızı artıracak etkinlikler yapılabilir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Sözleri, Mesajları

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Sözleri, Mesajları

  • Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi!

  • Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun

  • Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

  • Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın.

  • Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

  • Engeller aşılır, engelli de yaşanır.

  • Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

  • Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın