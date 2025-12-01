3 Aralık Ne Günü? 3 Aralık Çarşamba Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi Olacak?
Öğrencileri ve çalışanları yakından ilgilendiren resmi tatiller yıl boyunca takip ediliyor. Milli ve dini bayramlarda resmi tatil ilan ediliyor, çalışanlar ve öğrenciler tatilin keyfini çıkarıyor. Aralık ayı içerisinde resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Gözler 3 Aralık tarihine çevrildi.
Peki 3 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?
3 Aralık ne günü?
3 Aralık Çarşamba Günü Okullar Tatil mi?
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Sözleri, Mesajları
