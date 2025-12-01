3 Aralık Ne Günü? 3 Aralık Çarşamba Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi Olacak?

Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi!

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın.

Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

Engeller aşılır, engelli de yaşanır.

Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.