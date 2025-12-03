3 Aralık Çarşamba Ankara Hava Durumu: Hava Sıcaklığı 3 Dereye Kadar Düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık Çarşamba Ankara hava tahmin raporuna göre, başkent güne sisli hava ile başlayacak. Öğle saatlerinde güneş kendini hissettirecek ancak sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Akşam saatlerinde ise soğuk ve sisli hava yeniden etkili olacak ve hava sıcaklıkları 3 dereceye kadar gerileyecek. Ankara’da hafta sonuna kadar yağış ise beklenmiyor.