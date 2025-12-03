onedio
3 Aralık Çarşamba Ankara Hava Durumu: Hava Sıcaklığı 3 Dereye Kadar Düşecek!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 09:23

Ankara’da bugün kış kendini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, gün boyunca sisli havanın etkili olacağı Ankara’da akşam saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereyece kadar düşecek. Başkentte ise bugün yağış beklenmiyor. Hafta boyunca soğuk havanın etkili olacağı Ankara’da hafta sonu ise kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor.

3 Aralık Çarşamba Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık Çarşamba Ankara hava tahmin raporuna göre, başkent güne sisli hava ile başlayacak. Öğle saatlerinde güneş kendini hissettirecek ancak sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Akşam saatlerinde ise soğuk ve sisli hava yeniden etkili olacak ve hava sıcaklıkları 3 dereceye kadar gerileyecek. Ankara’da hafta sonuna kadar yağış ise beklenmiyor.

