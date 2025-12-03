3 Aralık Çarşamba Ankara Hava Durumu: Hava Sıcaklığı 3 Dereye Kadar Düşecek!
Ankara’da bugün kış kendini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, gün boyunca sisli havanın etkili olacağı Ankara’da akşam saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereyece kadar düşecek. Başkentte ise bugün yağış beklenmiyor. Hafta boyunca soğuk havanın etkili olacağı Ankara’da hafta sonu ise kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor.
3 Aralık Çarşamba Ankara Hava Durumu
