3 Aralık Çarşamba Antalya Hava Durumu: Antalya’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.12.2025 - 08:57

3 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar Antalya’da yerini ılık havalara bıraktı. Hafta boyunca yağış beklenen Akdeniz kentinde bugün çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da bugün 22 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 3 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu bilgileri…”

Antalya'da mevsim normallerine göre sıcak bir hava gözlemleniyor.

Yapılan son tahminlere göre, kentte hafta boyu yağış beklense de bugün hava bulutlu. Değerlendirmelere göre bugünlük yağış beklenmezken sabah 12 derece olan hava gün içinde 22 derecelere çıkacak.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
