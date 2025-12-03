3 Aralık Çarşamba Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Günün en düşük sıcaklığı ise akşam ve gece saatlerinde ölçülecek. Termometrelerin 3 °C’ye kadar gerilemesi beklendiği için özellikle gece dışarıda olacakların mont, kaban gibi kalın kıyafetlerle tedbirli olmalarında fayda var.

Nem oranı gün içinde yüzde 40’ların biraz üzerindeyken, akşam ve geceye doğru yüzde 80’e yaklaşarak artıyor. Rüzgârın ise genel olarak hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gün boyu sıcaklık farkları belirgin olacağı için, sabah ve akşam saatlerinde hava gündüze göre daha serin hissedilecek.