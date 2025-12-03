onedio
3 Aralık Çarşamba Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
03.12.2025 - 08:34

3 Aralık Çarşamba Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli, yer yer az bulutlu olacak; sıcaklıklar sabah saatlerinde 6 °C civarında seyrederken gün içinde 14 °C’ye kadar yükseliyor.

Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; sıcaklıkların gece 3 °C civarına kadar düşüp gün içinde 14 °C’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Günün en düşük sıcaklığı ise akşam ve gece saatlerinde ölçülecek. Termometrelerin 3 °C’ye kadar gerilemesi beklendiği için özellikle gece dışarıda olacakların mont, kaban gibi kalın kıyafetlerle tedbirli olmalarında fayda var.

Nem oranı gün içinde yüzde 40’ların biraz üzerindeyken, akşam ve geceye doğru yüzde 80’e yaklaşarak artıyor. Rüzgârın ise genel olarak hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gün boyu sıcaklık farkları belirgin olacağı için, sabah ve akşam saatlerinde hava gündüze göre daha serin hissedilecek.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
