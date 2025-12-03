onedio
3 Aralık Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
03.12.2025 - 08:47

3 Aralık Çarşamba günü Adana’da hava nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli, yer yer az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 12 °C civarında başlayıp gün içinde 22 °C’ye kadar yükselecek.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava gün boyunca güneşli, yer yer parçalı bulutlu olacak; sıcaklıkların gece 12 °C civarında seyredip gün içinde 22 °C’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Günün en düşük sıcaklığının ise akşam ve gece saatlerinde yine 12 °C dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle geceleri ince bir mont veya hafif bir üst yeterli olurken, gündüz saatlerinde daha hafif kıyafetlerle rahatça dolaşmak mümkün olacak. Nem oranı gün içinde yüzde 40–70 bandında seyrederken, rüzgârın da hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Adana’da Çarşamba günü, dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun, ılık ve sakin bir hava hakim olacak.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
