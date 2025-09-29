29 Eylül – 5 Ekim 2025 Haftasının Kristali: Kule Yeşil Florit

Yeşil Florit, doğanın kalbinden gelen, saflaştırıcı ve düzenleyici enerjisiyle bilinen güçlü bir kristaldir. Kule formuna getirildiğinde, bu enerji yukarıya doğru yoğunlaştırılarak daha hedef odaklı ve keskin bir odaklanma sağlar. Kristal kuleler, enerjiyi yukarı yönlü akıtarak bulunduğu ortamdaki düşük frekansları nötrler ve yüksek frekanslara geçişi hızlandırır. Yeşil Florit, özellikle bu hafta gibi zihinsel bulanıklığın, ilişkisel kararsızlıkların ve duygusal karmaşanın yüksek olduğu dönemlerde kullanılmak üzere ideal bir destektir.

Enerjisi Nasıl Çalışır?

Yeşil Florit, kalp çakrası ve üçüncü göz çakrası arasında köprü kurar. Bu, sezgisel bilgiyi zihne indirirken, zihinsel fazlalıkları kalpten süzüp arındırdığı anlamına gelir. Özellikle şu durumlar için faydalıdır:

Duyguların ve düşüncelerin arasında sıkışıp kaldığında

Karar veremediğinde ya da sezgilerine güvenemediğinde

Eski düşünce kalıplarından arınmak istediğinde

Yeşil Florit seni kendi merkezine, saf niyet alanına geri getirir.