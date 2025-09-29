onedio
29 Eylül – 5 Ekim 2025 Haftasının Kristali: Kule Yeşil Florit

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 19:19

Bu hafta gökyüzünde yaşanan hareketlilik, özellikle Mars’ın Akrep burcundaki derin yolculuğu, Güneş’in Terazi burcunda denge arayışı ve Neptün-Satürn kavuşumunun sisli ama yapılandırıcı etkileriyle, hem zihinsel hem de duygusal düzeyde karmaşa ile berraklık arasında gidip gelmemize neden oluyor. Bu tür yoğun enerjilerin olduğu bir haftada, enerjimizi hem koruyacak hem de yeniden hizalayacak bir kristal rehberliğine ihtiyaç duyabiliriz. İşte bu rehber: Kule formunda Yeşil Florit.

Kule Yeşil Florit Nedir?

Yeşil Florit, doğanın kalbinden gelen, saflaştırıcı ve düzenleyici enerjisiyle bilinen güçlü bir kristaldir. Kule formuna getirildiğinde, bu enerji yukarıya doğru yoğunlaştırılarak daha hedef odaklı ve keskin bir odaklanma sağlar. Kristal kuleler, enerjiyi yukarı yönlü akıtarak bulunduğu ortamdaki düşük frekansları nötrler ve yüksek frekanslara geçişi hızlandırır. Yeşil Florit, özellikle bu hafta gibi zihinsel bulanıklığın, ilişkisel kararsızlıkların ve duygusal karmaşanın yüksek olduğu dönemlerde kullanılmak üzere ideal bir destektir.

Enerjisi Nasıl Çalışır?

Yeşil Florit, kalp çakrası ve üçüncü göz çakrası arasında köprü kurar. Bu, sezgisel bilgiyi zihne indirirken, zihinsel fazlalıkları kalpten süzüp arındırdığı anlamına gelir. Özellikle şu durumlar için faydalıdır:

  • Duyguların ve düşüncelerin arasında sıkışıp kaldığında

  • Karar veremediğinde ya da sezgilerine güvenemediğinde

  • Eski düşünce kalıplarından arınmak istediğinde

Yeşil Florit seni kendi merkezine, saf niyet alanına geri getirir.

Ofiste Kullanım

  • Masa üstüne ya da monitör yanına yerleştir.

  • Toplantı öncesinde avuç içinde birkaç dakika tutarak niyet çalışması yap.

  • Elektromanyetik alanı nötrleyerek odaklanmanı artırır.

Evde Kullanım

  • Yatak başına veya meditasyon köşene yerleştir.

  • Su elementiyle birlikte kullanmak (yanına bir bardak su veya bitki koymak) etkisini artırır.

  • Aile içi gerginliklerin bulunduğu alanlara koyarak denge yaratır.

Üzerinde Taşımak

  • Kolye, yüzük veya cebinde taşıyarak doğrudan enerji alanınla çalışmasını sağla.

  • Özellikle kalabalık ortamlarda, sosyal buluşmalarda ya da karar anlarında etkisi artar.

  • Aura sınırlarını netleştirir, “başkalarının enerjisini çekiyorum” diyenler için idealdir.

Yeşil Florit Olumlaması

Yüce Allah’ın iradesiyle, bu olumlama sonsuz zamana mühürlendi.

Ben zihnimin berraklığını, kalbimin dengesini, ruhumun huzurunu sevgiyle kabul ediyorum. Ben kendi enerjimi sahipleniyorum. Yargılamadan bakıyorum, sevgiyle serbest bırakıyorum. İçimdeki karışıklıklar temizleniyor. Farkındalığım derinleşiyor. Kendime geri dönüyorum. Ben dengeliyim. Ben şifa için açığım. Ben hazırım.

