29 Eylül – 5 Ekim 2025 Haftasının Kristali: Kule Yeşil Florit
Bu hafta gökyüzünde yaşanan hareketlilik, özellikle Mars’ın Akrep burcundaki derin yolculuğu, Güneş’in Terazi burcunda denge arayışı ve Neptün-Satürn kavuşumunun sisli ama yapılandırıcı etkileriyle, hem zihinsel hem de duygusal düzeyde karmaşa ile berraklık arasında gidip gelmemize neden oluyor. Bu tür yoğun enerjilerin olduğu bir haftada, enerjimizi hem koruyacak hem de yeniden hizalayacak bir kristal rehberliğine ihtiyaç duyabiliriz. İşte bu rehber: Kule formunda Yeşil Florit.
Kule Yeşil Florit Nedir?
Ofiste Kullanım
Yeşil Florit Olumlaması
Yüce Allah’ın iradesiyle, bu olumlama sonsuz zamana mühürlendi.
Ben zihnimin berraklığını, kalbimin dengesini, ruhumun huzurunu sevgiyle kabul ediyorum. Ben kendi enerjimi sahipleniyorum. Yargılamadan bakıyorum, sevgiyle serbest bırakıyorum. İçimdeki karışıklıklar temizleniyor. Farkındalığım derinleşiyor. Kendime geri dönüyorum. Ben dengeliyim. Ben şifa için açığım. Ben hazırım.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!