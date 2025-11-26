onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
26 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Sıcaklık 7 Dereceye Kadar Düşecek

26 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Sıcaklık 7 Dereceye Kadar Düşecek

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2025 - 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava durumu tahminlerine göre bugün Ankara’da yağış beklenmiyor. Başkent Ankara güne sisli bir hava ile başlayacak ve hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselecek. Ankara’daki vatandaşların akşam saatlerinde ise dikkatli olmasında yarar var. Ankara’da sıcaklıklar akşam saatlerinde 7 dereceye düşecek. Ankara’da hafta sonuna kadar yağış beklentisi bulunmuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu 👇

26 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu 👇

Türkiye’de kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında gelen Ankara yine yağışsız bir dönem geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre başkent Ankara’da cumartesi gününe kadar yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise öğle saatlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Vatandaşların akşam saatlerinde hızla düşecek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olmasında yarar var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın