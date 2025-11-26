26 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Sıcaklık 7 Dereceye Kadar Düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava durumu tahminlerine göre bugün Ankara’da yağış beklenmiyor. Başkent Ankara güne sisli bir hava ile başlayacak ve hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselecek. Ankara’daki vatandaşların akşam saatlerinde ise dikkatli olmasında yarar var. Ankara’da sıcaklıklar akşam saatlerinde 7 dereceye düşecek. Ankara’da hafta sonuna kadar yağış beklentisi bulunmuyor.
26 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu 👇
