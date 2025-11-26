onedio
26 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

26 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
26.11.2025 - 08:16

26 Kasım Çarşamba Adana'da hava durumu nasıl olacak? Adana’da 26 Kasım Çarşamba günü neredeyse bahar havası yaşanacak. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; hava genel olarak güneşli, yer yer hafif bulutlu olacak.

Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; günün en düşük sıcaklığı gece ve sabaha karşı 14–15 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; günün en düşük sıcaklığı gece ve sabaha karşı 14–15 derece civarında seyredecek.

Öğle saatlerine doğru termometreler 23 dereceyle günün en yüksek değerine ulaşıyor. Özellikle 09.00–15.00 aralığında sıcaklıklar 21–23 derece bandında olduğundan, güneşle birlikte hava daha ılık hissedilecek. Nem oranı öğle saatlerinde yüzde 30’lar seviyesine kadar düşerken, sabah ve akşam saatlerinde yüzde 55–70 aralığına çıkıyor. Gün boyu hafif esen rüzgâr ise sıcaklığı belirgin şekilde düşürmeyecek. Sabah ve geç akşam saatlerinde ince bir mont ya da hırka iyi olurken, gün ortasında hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak mümkün olacak.

