26 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana'da Bugün Hava Durumu Nasıl?
26 Kasım Çarşamba Adana'da hava durumu nasıl olacak? Adana’da 26 Kasım Çarşamba günü neredeyse bahar havası yaşanacak. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; hava genel olarak güneşli, yer yer hafif bulutlu olacak.
Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; günün en düşük sıcaklığı gece ve sabaha karşı 14–15 derece civarında seyredecek.
