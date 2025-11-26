onedio
26 Kasım Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 08:54

26 Kasım Çarşamba günü Eskişehir'de hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Eskişehir'de de etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de sabah erken saatlerde sis ve yüksek nem bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 4 derece olacak. İşte 26 Kasım Çarşamba gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri...

Bugün Eskişehir'de hava sıcaklıkları 4°C ile 16°C arasında seyredecek.

Sabah 06:00-09:00 saatleri arası yoğun nemli (94%) ve muhtemelen sisli başlayacak. Öğle saatlerine doğru (09:00-15:00) hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 16°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar gün boyu genellikle batı yönünden esecek. En yüksek rüzgar hızı öğle civarı (12:00-15:00) 23 km/sa bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 7°C'ye düşerken, nem oranı tekrar yükselerek %75'i bulacak.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
