26 Kasım Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

26 Kasım Çarşamba günü Eskişehir'de hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Eskişehir'de de etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de sabah erken saatlerde sis ve yüksek nem bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 4 derece olacak. İşte 26 Kasım Çarşamba gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri...