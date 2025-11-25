onedio
25 Kasım Salı İzmir Hava Durumu: Bugün İzmir'de Hava Nasıl?

Metehan Bozkurt
25.11.2025 - 10:03

İzmir’de 25 Kasım Salı günü şehir genelinde sakin ama zaman zaman sertleşen rüzgârın etkili olduğu, sıcaklıkların ise gün içinde belirgin bir değişim göstermeden ilerlediği bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde ılıman bir atmosfer hâkimken, akşamla birlikte artan nem ve rüzgâr hızları hissedilir bir serinlik yaratıyor.

İşte 25 Kasım Salı İzmir saat saat hava durumu...

İzmir’de 25 Kasım Salı günü hava koşulları gün boyunca istikrarlı ve açık bir tablo sunuyor. Sabah saatlerinde 16°C civarında ölçülen sıcaklık öğle saatlerinde 20°C’ye yükseliyor; gün genelinde güneş ara ara bulutlanmayla birlikte etkisini sürdürüyor. Nem oranı sabah %42 seviyesindeyken öğlen düşüyor, ancak akşam saatlerine doğru %54’e kadar yükseliyor. Rüzgâr yönü gün boyunca kuzeydoğu ağırlıklı seyrederken hızın özellikle akşam ve gece saatlerinde artarak 19 km/s’ye ulaştığı görülüyor. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın 13–15°C bandına gerilemesi, hissedilen havayı daha serin kılıyor. Genel olarak gün, gündüz saatlerinde ılık; akşam ve gece ise rüzgârın etkisiyle daha serin ve dikkat gerektiren bir hava yapısı sunuyor.

