25 Kasım Salı İzmir Hava Durumu: Bugün İzmir'de Hava Nasıl?

İzmir’de 25 Kasım Salı günü hava koşulları gün boyunca istikrarlı ve açık bir tablo sunuyor. Sabah saatlerinde 16°C civarında ölçülen sıcaklık öğle saatlerinde 20°C’ye yükseliyor; gün genelinde güneş ara ara bulutlanmayla birlikte etkisini sürdürüyor. Nem oranı sabah %42 seviyesindeyken öğlen düşüyor, ancak akşam saatlerine doğru %54’e kadar yükseliyor. Rüzgâr yönü gün boyunca kuzeydoğu ağırlıklı seyrederken hızın özellikle akşam ve gece saatlerinde artarak 19 km/s’ye ulaştığı görülüyor. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın 13–15°C bandına gerilemesi, hissedilen havayı daha serin kılıyor. Genel olarak gün, gündüz saatlerinde ılık; akşam ve gece ise rüzgârın etkisiyle daha serin ve dikkat gerektiren bir hava yapısı sunuyor.