25 Kasım Salı Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?
25 Kasım Salı günü Bursa’da hava nasıl olacak? Sıcaklıklar bu hafta düşüşe geçti ve Bursa'da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da zaman zaman yağışlı bir hava etkili oluyor. Eldeki verilere göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17 derece (12:00-15:00), en düşük sıcaklık ise 9 derece (06:00-09:00) olacak. İşte 25 Kasım Salı gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…
Bugün Bursa'da hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli geçecek.
