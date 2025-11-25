onedio
25 Kasım Salı Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

25 Kasım Salı Bursa Hava Durumu: Bursa'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

25.11.2025 - 08:47

25.11.2025 - 08:47

25 Kasım Salı günü Bursa’da hava nasıl olacak? Sıcaklıklar bu hafta düşüşe geçti ve Bursa'da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da zaman zaman yağışlı bir hava etkili oluyor. Eldeki verilere göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17 derece (12:00-15:00), en düşük sıcaklık ise 9 derece (06:00-09:00) olacak. İşte 25 Kasım Salı gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…

Bugün Bursa'da hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli geçecek.

Bugün Bursa'da hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli geçecek.

Sabah 06:00-09:00 saatleri arası ve akşam 21:00'den sonra yağış bekleniyor (9°C ve 10°C). Günün en yüksek sıcaklığı 12:00-15:00 arasında 17°C olacak. Nem oranı %57 ile %79 arasında değişirken, rüzgar günün büyük çoğunluğunda Kuzey yönlerden esecek. Rüzgarın maksimum hızı akşam 18 km/sa ile en yüksek seviyeye ulaşacak.

