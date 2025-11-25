onedio
25 Kasım Salı Adana Hava Durumu: Adana’da Bugün Hava Nasıl Olacak?

Gökçe Cici
25.11.2025 - 10:47

25 Kasım Salı Adana hava durumu nasıl olacak? Haftanın ikinci gününde Adana’da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren bulutlu hava hakimiyetini sürdürecek. Gün içinde sıcaklık dalgalı bir seyir izlerken akşam saatlerine doğru düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kent genelinde en yüksek sıcaklık 20 derece civarında ölçülecek. İşte 25 Kasım Salı Adana hava durumu detayları...

25 Kasım Salı Adana Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, saat 09.00 ile 12.00 arasında kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde hava sıcaklığı 17 derece civarında seyrederken nem oranı yüzde 64 seviyelerinde ölçülüyor. Rüzgarın güney yönünden saatte ortalama 12 kilometre hızla eseceği, zaman zaman 31 kilometreye ulaşan hamleler yapabileceği tahmin ediliyor.

12.00 sonrasında yağış etkisini kaybederken bulutlu bir hava hakim oluyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselirken, öğleden sonra yeniden 17 derece seviyelerine geriliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye kadar düşüyor ve gece 14 derece civarında seyrediyor.

