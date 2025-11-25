25 Kasım Salı Adana Hava Durumu: Adana’da Bugün Hava Nasıl Olacak?
25 Kasım Salı Adana hava durumu nasıl olacak? Haftanın ikinci gününde Adana’da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren bulutlu hava hakimiyetini sürdürecek. Gün içinde sıcaklık dalgalı bir seyir izlerken akşam saatlerine doğru düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kent genelinde en yüksek sıcaklık 20 derece civarında ölçülecek. İşte 25 Kasım Salı Adana hava durumu detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25 Kasım Salı Adana Hava Durumu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın