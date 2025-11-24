onedio
24 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

24 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
24.11.2025 - 08:10

24 Kasım Pazartesi günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre 24 Kasım Pazartesi günü Diyarbakır'ı hafif rüzgarlı, güneşle bulutun zaman zaman yer değiştirdiği, yağışsız ve ılıman bir hava bekliyor.

Diyarbakır’da 24 Kasım Pazartesi günü sakin ve yağışsız bir hava bekleniyor.

Diyarbakır'da bugün günün en düşük sıcaklığının 7 derece, en yüksek sıcaklığının ise 16 derece civarında ölçülmesi bekleniyor. Sabah saatlerine serin, parçalı bulutlu ama yer yer güneşli bir gökyüzüyle başlayacak Diyarbakır'da gün ilerledikçe sıcaklık 15–16 dereceye kadar yükselerek özellikle öğle saatlerinde ılık bir hava hissedilecek.

Öğleden sonra parçalı bulutlu, zaman zaman güneşli hava etkisini sürdürürken, akşam ve geceye doğru sıcaklık yeniden 7 dereceye kadar düşerek serinleyecek. Rüzgar gün boyunca hafif esecek; güneşle bulutun zaman zaman yer değiştirdiği, yağışsız bir hava bekleniyor.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
