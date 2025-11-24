24 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?
24 Kasım Pazartesi günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji verilerine göre 24 Kasım Pazartesi günü Diyarbakır'ı hafif rüzgarlı, güneşle bulutun zaman zaman yer değiştirdiği, yağışsız ve ılıman bir hava bekliyor.
Diyarbakır’da 24 Kasım Pazartesi günü sakin ve yağışsız bir hava bekleniyor.
