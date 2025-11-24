24 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Diyarbakır'da bugün günün en düşük sıcaklığının 7 derece, en yüksek sıcaklığının ise 16 derece civarında ölçülmesi bekleniyor. Sabah saatlerine serin, parçalı bulutlu ama yer yer güneşli bir gökyüzüyle başlayacak Diyarbakır'da gün ilerledikçe sıcaklık 15–16 dereceye kadar yükselerek özellikle öğle saatlerinde ılık bir hava hissedilecek.

Öğleden sonra parçalı bulutlu, zaman zaman güneşli hava etkisini sürdürürken, akşam ve geceye doğru sıcaklık yeniden 7 dereceye kadar düşerek serinleyecek. Rüzgar gün boyunca hafif esecek; güneşle bulutun zaman zaman yer değiştirdiği, yağışsız bir hava bekleniyor.