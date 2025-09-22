22–28 Eylül Haftasının Şaman Yantrası: Shakti’ra Tûra
Ruhsal Kalkan, Psişik Koruma ve Duygusal Denge İçin Kadim Bir Tılsım
AstrodehA Şaman Yantra Koleksiyonu’nun 22–28 Eylül 2025 haftası için özel olarak hazırlanmış en kuvvetli yantrası: Koruyan Alev (Shakti’ra Tûra).
Ateşin Koruyan Ruhu: “Koruyan Alev” Ne İşe Yarar?
Bu özel şaman mührü, haftanın zorlu enerjilerinde ruh ve bedeninizi nazar, enerjetik çöküş, ani ruhsal dalgalanmalar ve görünmeyen psişik saldırılardan korumak üzere hazırlanmıştır. Aynı zamanda:
Ateş Elementini Aktive Eder: Motivasyon, cesaret ve yaşam arzusunu yeniden yükseltir.
Ay Enerjisini Dengeler: Ay’ın zarar gördüğü doğum haritalarında enerjisini dengeleyip dönüştürür.
Koruyucu Zırh: Duygu durum bozukluğu, depresyon ve psikolojik rahatsızlıkların enerjisel sebeplerine karşı koruyucu bir zırh görevi görür.
Dolunay ve Ay Tutulması Etkileri: İçsel çalkantıları yumuşatır ve dönüştürür.
Şans Kapılarını Açar: Negatif döngüleri keser ve kişiyi yeni başlangıçlara hazırlar.
Kadim Astro-Sembollerin Anlamları
Enerjetik Aktivasyon Sayı Sekansı
