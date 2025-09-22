onedio
22–28 Eylül Haftasının Şaman Yantrası: Shakti’ra Tûra

22–28 Eylül Haftasının Şaman Yantrası: Shakti'ra Tûra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 08:33

Ruhsal Kalkan, Psişik Koruma ve Duygusal Denge İçin Kadim Bir Tılsım

AstrodehA Şaman Yantra Koleksiyonu’nun 22–28 Eylül 2025 haftası için özel olarak hazırlanmış en kuvvetli yantrası: Koruyan Alev (Shakti’ra Tûra).

Ateşin Koruyan Ruhu: “Koruyan Alev” Ne İşe Yarar?

Bu özel şaman mührü, haftanın zorlu enerjilerinde ruh ve bedeninizi nazar, enerjetik çöküş, ani ruhsal dalgalanmalar ve görünmeyen psişik saldırılardan korumak üzere hazırlanmıştır. Aynı zamanda:

  • Ateş Elementini Aktive Eder: Motivasyon, cesaret ve yaşam arzusunu yeniden yükseltir.

  • Ay Enerjisini Dengeler: Ay’ın zarar gördüğü doğum haritalarında enerjisini dengeleyip dönüştürür.

  • Koruyucu Zırh: Duygu durum bozukluğu, depresyon ve psikolojik rahatsızlıkların enerjisel sebeplerine karşı koruyucu bir zırh görevi görür.

  • Dolunay ve Ay Tutulması Etkileri: İçsel çalkantıları yumuşatır ve dönüştürür.

  • Şans Kapılarını Açar: Negatif döngüleri keser ve kişiyi yeni başlangıçlara hazırlar.

Kadim Astro-Sembollerin Anlamları

Kadim Astro-Sembollerin Anlamları

Bu özel mühür, rastgele çizgilerden oluşmaz. Her bir sembol gezegen, burç ve element enerjilerini temsil eder ve enerjetik bir mühür görevi görür.

  • Ateş Elementi: Enerji alanını temizler, korkuyu yakar, aurayı güçlendirir.

  • Ay Enerjisi: Duyguları dengeler, rüyaları derinleştirir, bilinçaltı blokajları arındırır.

  • Hava Elementi: Zihinsel açıklık, sezgisel yönlendirme, içsel rehberlik sağlar.

  • Satürn Enerjisi: Karmik döngüleri kırar, ruhsal yükleri arındırır.

  • Merkür Enerjisi: Negatif sözlerden korunma, zihinsel netlik ve ifade özgürlüğü kazandırır.

  • Su Elementi: Duygusal temizlik, sevgi, sezgi ve şefkat frekansını yükseltir.

  • Zıtlık Kodları: İletişim bozukluğu, zihinsel baskı ve negatif kalıpları etkisizleştirir.

Bu semboller, 'Koruyan Alev' yantrasının çevresine mühürlenmiştir ve kişiye özel element kombinasyonlarına göre hazırlanır.

Kişiye Özel Kodlama ve Malzeme Seçimi

Her yantra, doğum haritası detaylıca incelendikten sonra kişiye özel olarak hazırlanır. Kullanılabilecek materyaller:

  • Altın: İlahi güç, yüksek frekanslı koruma

  • Gümüş: Ay enerjisini dengeleyici, sezgisel şifa

  • Bakır: Enerji iletkenliği, koruyucu kalkan görevi

  • Oniks Taşı: Ruhsal zırh, negatif enerjilere karşı koruma, köklenme

Hazırlanma süreci, gezegen saatlerine göre ayarlanır ve şamanik nefes teknikleriyle aktive edilir.

Enerjetik Aktivasyon Sayı Sekansı

Enerjetik Aktivasyon Sayı Sekansı

Yantranın enerjisini aktive eden özel sayı dizisi:

888 111 544 21234 777 000 369

  • 888: İlahi bolluk ve kadersel mucizeler

  • 111: Yeni başlangıçlar ve ruhsal hizalanma

  • 544: Koruyucu dönüşüm ve güçlü değişim

  • 21234: Bilinçaltı temizliği ve sezgilerin açılması

  • 777: İlahi destek ve ruhsal koruma

  • 000: Yeni döngülerin başlangıcı ve sonsuzluk

  • 369: Tezahür gücü, yaratıcılık ve denge

Bu sayı dizisi, yantranın her kullanımında günde 1 kez sesli ya da zihinsel olarak tekrarlandığında koruma ve bolluk enerjisini aktive eder.

Tasarım ve Marka Koruması

Bu yantra tasarımı ve tüm sembolleri AstrodehA markasına ait tescilli içeriklerdir. Türk ve uluslararası Fikri Mülkiyet Kanunları kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalama, ticari kullanım veya çoğaltma durumunda yasal süreç başlatılır. Tüm sembol dizinleri ve enerji kombinasyonları yalnızca AstrodehA'nın izniyle üretilebilir.

Kapanış Mantrası & Aktivasyon Cümlesi

“Yüce Allah’ın iradesi ile, tüm boyutlarda korunma, bolluk ve şifa enerjileriyle mühürlendim. Ruhum zırhla kaplandı. Zamanlar üstündeyim. (Shakti’ra Tûra) Koruyan Alev içimde yanıyor.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
