22–28 Eylül Haftasının Şaman Yantrası: Shakti’ra Tûra

Bu özel mühür, rastgele çizgilerden oluşmaz. Her bir sembol gezegen, burç ve element enerjilerini temsil eder ve enerjetik bir mühür görevi görür.

Ateş Elementi: Enerji alanını temizler, korkuyu yakar, aurayı güçlendirir.

Ay Enerjisi: Duyguları dengeler, rüyaları derinleştirir, bilinçaltı blokajları arındırır.

Hava Elementi: Zihinsel açıklık, sezgisel yönlendirme, içsel rehberlik sağlar.

Satürn Enerjisi: Karmik döngüleri kırar, ruhsal yükleri arındırır.

Merkür Enerjisi: Negatif sözlerden korunma, zihinsel netlik ve ifade özgürlüğü kazandırır.

Su Elementi: Duygusal temizlik, sevgi, sezgi ve şefkat frekansını yükseltir.

Zıtlık Kodları: İletişim bozukluğu, zihinsel baskı ve negatif kalıpları etkisizleştirir.

Bu semboller, 'Koruyan Alev' yantrasının çevresine mühürlenmiştir ve kişiye özel element kombinasyonlarına göre hazırlanır.

Kişiye Özel Kodlama ve Malzeme Seçimi

Her yantra, doğum haritası detaylıca incelendikten sonra kişiye özel olarak hazırlanır. Kullanılabilecek materyaller:

Altın: İlahi güç, yüksek frekanslı koruma

Gümüş: Ay enerjisini dengeleyici, sezgisel şifa

Bakır: Enerji iletkenliği, koruyucu kalkan görevi

Oniks Taşı: Ruhsal zırh, negatif enerjilere karşı koruma, köklenme

Hazırlanma süreci, gezegen saatlerine göre ayarlanır ve şamanik nefes teknikleriyle aktive edilir.