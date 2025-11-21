21 Kasım Salı Ankara Hava Durumu: Bugün Ankara'da Hava Durumu Nasıl?
21 Kasım Cuma günü Ankara’da hava, güne serin başlayan ancak öğle saatlerinde belirgin şekilde yumuşayan bir seyir izliyor. Sabahın yüksek nemi hafif bir soğukluk hissettirirken, gün ortasına doğru güneş kendini gösteriyor ve hava daha sakin, daha konforlu bir hale geliyor. Öğleden sonra sıcaklık yavaş yavaş düşmeye başlasa da günün büyük bölümü açık ve hafif rüzgârlı geçiyor. Akşam saatlerinde yeniden hissedilen serinlik artıyor ve tipik bir sonbahar akşamı havası hakim oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Kasım Cuma Ankara Hava Durumu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın