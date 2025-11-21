onedio
21 Kasım Salı Ankara Hava Durumu: Bugün Ankara'da Hava Durumu Nasıl?

Ankara hava durumu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
21.11.2025 - 08:56

21 Kasım Cuma günü Ankara’da hava, güne serin başlayan ancak öğle saatlerinde belirgin şekilde yumuşayan bir seyir izliyor. Sabahın yüksek nemi hafif bir soğukluk hissettirirken, gün ortasına doğru güneş kendini gösteriyor ve hava daha sakin, daha konforlu bir hale geliyor. Öğleden sonra sıcaklık yavaş yavaş düşmeye başlasa da günün büyük bölümü açık ve hafif rüzgârlı geçiyor. Akşam saatlerinde yeniden hissedilen serinlik artıyor ve tipik bir sonbahar akşamı havası hakim oluyor.

21 Kasım Cuma Ankara Hava Durumu

Tablo sabah erken saatlerde serin, gün içinde ise ılık ve nispeten kuru bir havaya işaret ediyor. 21 Kasım Cuma Ankara için bu verileri baz alarak yorumladığımızda, günün sabah bölümünde 7–13°C aralığında hissedilen hafif bir soğuk ve yüksek nem dikkat çekiyor; bu da özellikle erken saatlerde puslu, yer yer nemli bir atmosfer anlamına geliyor. Öğleye doğru sıcaklık 19°C’ye kadar yükselirken nemin düşmesiyle hava belirgin biçimde açıyor ve günün en konforlu saatleri yaşanıyor. Öğleden sonra rüzgârın yön değiştirmesiyle birlikte sıcaklık hafifçe düşse de genel olarak güneşli ve sakin bir hava hakim. Akşam saatlerinde yeniden 8–10°C seviyelerine inen sıcaklık ve yükselen nem, gece üşüten ama rüzgârın çok etkili olmadığı daha durgun bir havayı işaret ediyor.

