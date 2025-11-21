onedio
21 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

21.11.2025 - 09:59

21 Kasım Cuma Bursa hava durumu merak ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklık yükselirken akşam saatlerinde serinlik daha fazla hissedilecek. Nem oranı gün boyunca orta ve yüksek seviyelerde seyredecek. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre Bursa’da sıcaklık en yüksek 24 dereceyi görecek. İşte 21 Kasım Cuma Bursa hava durumu bilgileri...

21 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu

Yapılan saatlik tahminlere göre, sabah saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında seyrederken öğleye doğru 24 dereceye kadar yükseliyor. Öğleden sonra düşüşe geçen sıcaklık, akşam saatlerinde 14 derece, gecenin ilerleyen saatlerinde ise 13 dereceye kadar geriliyor. Nem oranı gün boyunca yüzde 48 ile yüzde 67 arasında değişiyor. Rüzgarın genel olarak hafif ve orta şiddette esmesi beklenirken, zaman zaman 20 kilometreyi aşan kısa süreli hamleler görülebiliyor. Genel tabloya baktığımızda Bursa’da bugün yağış beklenmezken, havanın gün boyu parçalı bulutlu ve ılıman bir seyir izlemesi öngörülüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
