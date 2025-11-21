21 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?
21 Kasım Cuma Bursa hava durumu merak ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklık yükselirken akşam saatlerinde serinlik daha fazla hissedilecek. Nem oranı gün boyunca orta ve yüksek seviyelerde seyredecek. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre Bursa’da sıcaklık en yüksek 24 dereceyi görecek. İşte 21 Kasım Cuma Bursa hava durumu bilgileri...
21 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu
