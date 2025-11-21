21 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Yapılan saatlik tahminlere göre, sabah saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında seyrederken öğleye doğru 24 dereceye kadar yükseliyor. Öğleden sonra düşüşe geçen sıcaklık, akşam saatlerinde 14 derece, gecenin ilerleyen saatlerinde ise 13 dereceye kadar geriliyor. Nem oranı gün boyunca yüzde 48 ile yüzde 67 arasında değişiyor. Rüzgarın genel olarak hafif ve orta şiddette esmesi beklenirken, zaman zaman 20 kilometreyi aşan kısa süreli hamleler görülebiliyor. Genel tabloya baktığımızda Bursa’da bugün yağış beklenmezken, havanın gün boyu parçalı bulutlu ve ılıman bir seyir izlemesi öngörülüyor.