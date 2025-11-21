onedio
21 Kasım Cuma Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
21.11.2025 - 08:46

21 Kasım Cuma Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya’da termometreler adeta sonbaharı unutup yeniden baharı hatırlatıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla güneşli, zaman zaman da hafif bulutlu geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 21 Kasım Cuma günü Antalya’da adeta sonbahar değil bahar havası yaşanacak.

Kentte sabah saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında seyrederken, gün içinde termometreler 27 dereceye kadar yükselecek. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık da 27 dereceyi bulacak.

Gün boyunca gökyüzü genel olarak parçalı az bulutlu olacak; zaman zaman güneş kendini iyice gösterecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık kademeli olarak 21–20 dereceye gerilese de, günün genelinde üşütmeyen ılık bir hava hâkim olacak. Antalya’da dışarıda vakit geçirmek, yürüyüşe çıkmak veya deniz kenarında oturmak isteyenler için oldukça keyifli bir Cuma günü bekleniyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
