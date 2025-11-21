21 Kasım Cuma Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Durumu Nasıl?
21 Kasım Cuma Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya’da termometreler adeta sonbaharı unutup yeniden baharı hatırlatıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla güneşli, zaman zaman da hafif bulutlu geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 21 Kasım Cuma günü Antalya’da adeta sonbahar değil bahar havası yaşanacak.
