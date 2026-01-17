2026 ‘’Vision Board’ Hazırlarken Dinlemelik Şarkılar
Vision board hazırlamak, biraz hayal kurma seansı, biraz kendinle baş başa kalma anı, biraz da “bu sene gerçekten benim yılım olacak” vibe'ı. Masanın üzerinde dergiler, telefonda Pinterest panoları, bir köşede içeceğin… Ve fonda, seni motive eden şarkılar.
Bu playlist tam olarak o anlar için. Hedeflerini yazarken özgüvenini parlatan şarkılar var burada. 2026’ya bakarken kalbin biraz daha hafiflesin, hayallerin biraz daha netleşsin diye 💫
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tame Impala - Let It Happen
2. Ariana Grande - successful
3. The Pussycat Dolls - When I Grow Up
4. T.I. - Live Your Life ft. Rihanna
5. Demi Lovato - Confident
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Destiny's Child - Independent Women Part I
7. Imagine Dragons - No Time For Toxic People
8. Coldplay - Viva La Vida
9. Gwen Stefani - Rich Girl
10. Carlina - Lucky Girl
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ariana Grande - 7 rings
12. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın