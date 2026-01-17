onedio
2026 ‘’Vision Board’ Hazırlarken Dinlemelik Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.01.2026 - 08:01

Vision board hazırlamak,  biraz hayal kurma seansı, biraz kendinle baş başa kalma anı, biraz da “bu sene gerçekten benim yılım olacak” vibe'ı. Masanın üzerinde dergiler, telefonda Pinterest panoları, bir köşede içeceğin… Ve fonda, seni motive eden şarkılar.

Bu playlist tam olarak o anlar için. Hedeflerini yazarken özgüvenini parlatan şarkılar var burada. 2026’ya bakarken kalbin biraz daha hafiflesin, hayallerin biraz daha netleşsin diye 💫

1. Tame Impala - Let It Happen

2. Ariana Grande - successful

3. The Pussycat Dolls - When I Grow Up

4. T.I. - Live Your Life ft. Rihanna

5. Demi Lovato - Confident

6. Destiny's Child - Independent Women Part I

7. Imagine Dragons - No Time For Toxic People

8. Coldplay - Viva La Vida

9. Gwen Stefani - Rich Girl

10. Carlina - Lucky Girl

11. Ariana Grande - 7 rings

12. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah

