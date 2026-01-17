2026 ‘’Vision Board’ Hazırlarken Dinlemelik Şarkılar

Vision board hazırlamak, biraz hayal kurma seansı, biraz kendinle baş başa kalma anı, biraz da “bu sene gerçekten benim yılım olacak” vibe'ı. Masanın üzerinde dergiler, telefonda Pinterest panoları, bir köşede içeceğin… Ve fonda, seni motive eden şarkılar.

Bu playlist tam olarak o anlar için. Hedeflerini yazarken özgüvenini parlatan şarkılar var burada. 2026’ya bakarken kalbin biraz daha hafiflesin, hayallerin biraz daha netleşsin diye 💫