2025'te En Çok Yükselen Hisseleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?

1. Seç bakalım!
2. Analistlerin 2025 yılı için ortalama %136'lık bir getiri potansiyeli öngörerek listenin en tepesine koyduğu yenilenebilir enerji şirketi hangisidir?
3. Enerji ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken ve 2025'te %131 civarında yükseliş potansiyeli taşıyan trafo/enerji devi hangisidir?
4. Holdingler arasında en yüksek iskonto oranına sahip olduğu belirtilen ve %97 getiri potansiyeli ile 2025'in favorisi gösterilen şirket hangisidir?
5. Perakende sektöründe büyümesini sürdüren ve analistlerin %88'in üzerinde getiri beklediği market zinciri hangisidir?
6. Gıda sektöründe global büyümesi ve güçlü bilançosuyla dikkat çeken, 2025 için %88 getiri potansiyeli hesaplanan şirket hangisidir?
7. Havacılık sektöründe 2025 hedefleri doğrultusunda %84'lük bir yükseliş potansiyeli ile öne çıkan havalimanı işletmecisi hangisidir?
8. İçecek sektöründe uluslararası operasyonlarıyla büyüyen ve aracı kurumların "En Çok Önerilenler" listesinde başı çeken hisse hangisidir?
9. Beyaz eşya sektöründe Avrupa pazarındaki toparlanma beklentisiyle %76 civarında getiri potansiyeli sunan dev şirket hangisidir?
