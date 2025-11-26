2025 AJet 9 Euro Uçak Bileti Kampanyası: Hangi Ülkelerde Geçerli? İndirimli Uçak Bileti Nasıl Alınır?

AJet, kış sezonu için dikkat çeken bir indirim kampanyası duyurdu. Yurt dışı uçuşlarında bilet fiyatlarının 9 eurodan başlaması, kısa sürede büyük ilgi gördü. Kampanya tarihleri ve hangi ülkelere geçerli olduğu ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sınırlı süre ve kontenjanla sunulan bu fırsat, seyahat planı yapanlar için önemli bir avantaj oluşturdu.

İşte 2025 AJet 9 euro uçak bileti kampanyasına dair tüm detaylar.