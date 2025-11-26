onedio
2025 AJet 9 Euro Uçak Bileti Kampanyası: Hangi Ülkelerde Geçerli? İndirimli Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Gökçe Cici
26.11.2025 - 14:39

AJet, kış sezonu için dikkat çeken bir indirim kampanyası duyurdu. Yurt dışı uçuşlarında bilet fiyatlarının 9 eurodan başlaması, kısa sürede büyük ilgi gördü. Kampanya tarihleri ve hangi ülkelere geçerli olduğu ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sınırlı süre ve kontenjanla sunulan bu fırsat, seyahat planı yapanlar için önemli bir avantaj oluşturdu. 

İşte 2025 AJet 9 euro uçak bileti kampanyasına dair tüm detaylar.

2025 AJet 9 Euro Uçak Bileti Kampanyası

AJet, yurt dışı uçuşlarını kapsayan indirimli bilet kampanyasını resmen başlattı. Kampanya kapsamında bilet fiyatları 9 euro seviyesinden satışa sunuldu. Toplamda 34 ülkede 60 farklı dış hat destinasyonu bulunan AJet, kış döneminde daha ekonomik seyahat imkanı sağladı. 

Özellikle Kasım ayına özel olarak duyurulan bu fırsat, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kampanya 80 bin koltuk ile sınırlı tutuldu.

AJet 9 Euro Uçak Bileti Kampanyası Hangi Ülkelerde Geçerli?

Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı olmak üzere pek çok ülkeyi kapsıyor. Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya da kampanya kapsamındaki ülkeler arasında yer aldı.

Bununla birlikte Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Cezayir gibi farklı bölgelerden destinasyonlar da kampanyaya dahil edildi.

Uçuşlar Hangi Tarihlerde Geçerli?

İndirimli biletler, 26 Kasım 2025 saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı ve 28 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar alınabilecek şekilde planlandı. Bu zaman aralığında satın alınan kampanyalı biletler, belirlenen uçuş tarihleri arasında kullanılabilecek.

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, bu indirimli biletlerle yapılacak seyahatler 10 Ocak 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

AJet İndirimli Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Kampanyalı biletler, AJet’in resmi web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabiliyor. Yalnızca 'Basic' biletlerde değil, farklı bilet türlerinde de indirim uygulanıyor. Yolcular, kampanya kapsamında tercih ettikleri bilet türünü seçerek işlem yapabiliyor.

Yükseltme seçeneklerinde de indirim sağlanıyor. EcoJet yükseltme 9 eurodan başlayan fiyatlarla sunulurken, Flex yükseltme 29 eurodan ve Premium yükseltme ise 39 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
