200 Nüfuslu Belediyenin Başkanı Yardım İstedi: “İşçiye İhtiyacımız Var, Kalacağınız Çok Boş Ev Var”

200 Nüfuslu Belediyenin Başkanı Yardım İstedi: "İşçiye İhtiyacımız Var, Kalacağınız Çok Boş Ev Var"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
30.10.2025 - 00:08

Pek çok ülke kırsal bölgelerinde nüfusu artırmak için çalışmalar yürütüyor. Bölge halkını ve yabancı ülke vatandaşlarını ekonomiyi canlandırmak için kırsal kesime çekmeye çalışan hükümetlere bir yenisi daha eklendi. İspanya’nın Santa Cruz de Moya belediyesinin başkanı yardım istedi. 200 nüfuslu köyde emeğe ihtiyaç olduğunu belirten Virgilio Anton isimli belediye başkanı “Boş evler var, işçiye, emeğe ihtiyacımız var” dedi.

200 nüfusa sahip belediyenin başkanı yardım çağrısında bulundu; nüfus azlığından yakındı.

İspanya’nın 200 nüfusa sahip Santa Cruz de Moya kasabasının başkanı Virgilio Anton, yardım istedi. Nüfusun azlığını dile getiren Anton, bölgede daha fazla insana ve emeğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. 

Sosyal medyada video paylaşan Belediye Başkanı Anton, bölgede tarım, hayvancılığa dikkat çekerek “Şehrin zorlukları ve aşırı ihtiyaçları olmadan burada gayet iyi yaşayabilirsiniz” dedi. 

Kasaba boş zaman aktiviteleri ve hizmetler olduğunu vurgulayan Anton, işe atılmaya istekli insan sayısının azlığında yakındı.

"Gelip çalışmak isteyenler için birçok boş ev var."

Santa Cruz de Moya’da badem, zeytinyağı üretim çiftlikleri ve ormancılık tesisleri bulunuyor. Bölgede çok sayıda boş ev olduğuna dikkat çeken belediye başkanı, “Gelip çalışmak ve kalmak isteyenlere kiraya verilebilecek birçok boş evimiz var” diye konuştu. 

Anton, kasabada gelecek kurmak isteyen insanlara ihtiyaç duyulduğunu kaydederek “Tesisatçılara, duvarcılara, elektrikçilere, marangozlara ve yaşlı bakıcılarına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
eternal-

Asm varsa beni transfer edebilirsiniz. Zorunlu hizmetim yeni bitti, bonservisim de yok :D

asdf

gelek