200 Nüfuslu Belediyenin Başkanı Yardım İstedi: “İşçiye İhtiyacımız Var, Kalacağınız Çok Boş Ev Var”

Pek çok ülke kırsal bölgelerinde nüfusu artırmak için çalışmalar yürütüyor. Bölge halkını ve yabancı ülke vatandaşlarını ekonomiyi canlandırmak için kırsal kesime çekmeye çalışan hükümetlere bir yenisi daha eklendi. İspanya’nın Santa Cruz de Moya belediyesinin başkanı yardım istedi. 200 nüfuslu köyde emeğe ihtiyaç olduğunu belirten Virgilio Anton isimli belediye başkanı “Boş evler var, işçiye, emeğe ihtiyacımız var” dedi.