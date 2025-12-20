20 Aralık Cumartesi Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
20 Aralık Cumartesi hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni günün hava durumunu internet sitesinde paylaştı. Hava sıcaklıkları bugün mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Gece saatlerinde ise Muğla ve çevresinde yaşayanlar dikkat! Saat 24.00 itibarıyla yağış etkili olacak. İşte 20 Aralık Cumartesi hava durumu...
Muğla ve çevresinde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili olacak.
