20 Aralık Cumartesi Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 08:29

20 Aralık Cumartesi hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni günün hava durumunu internet sitesinde paylaştı. Hava sıcaklıkları bugün mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Gece saatlerinde ise Muğla ve çevresinde yaşayanlar dikkat! Saat 24.00 itibarıyla yağış etkili olacak. İşte 20 Aralık Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Cumartesi günü hava durumunu paylaştı. Bugün ülke genelinde puslu hava etkili olacak. MGM tarafından yapılan tahminlere göre ülkenin batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Muğla ve çevresinde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Muğla ve çevresinde ise gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olacak. İşte il il hava durumu:

BURSA, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

İSTANBUL, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANKARA , 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BOLU, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

BATMAN, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

