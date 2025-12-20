20 Aralık Cumartesi Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Cumartesi günü hava durumunu paylaştı. Bugün ülke genelinde puslu hava etkili olacak. MGM tarafından yapılan tahminlere göre ülkenin batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.